Украина может получить ракеты Taurus: Германия сняла ограничения по дальнобойному оружию

Великобритания, Франция, Германия и США сняли ограничения на предоставление дальнобойного оружия Украине. Также Берлин может передать 100-150 германских ракет Taurus.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на заявление канцлера Германии Фридриха Мерца.

По его словам, Британия, Франция, Германия и США сняли ограничения по дальности с военных поставок Украине.

"Больше не существует никаких ограничений на дальнобойность оружия, которое было поставлено в Украину, — ни со стороны британцев, ни со стороны французов, ни с нашей стороны. Со стороны американцев тоже нет", — сказал Мерц во время дискуссии на форуме, пишет Clash Report.

Он пояснил, что теперь разрешены удары по российской территории с применением западного дальнобойного оружия. Это означает, что Киев теперь сможет использовать западное оружие для ударов по целям в глубоком тылу врага, что существенно расширяет возможности ВСУ на фронте.

Мерц также отметил необходимость поставки Украине дальнобойного оружия. Ожидается, что Германия предоставит 100-150 крылатых ракет Taurus, аналогичных британско-французским системам Storm Shadow и Scalp.

Ранее Мерц заявлял, что всегда поддерживал передачу ракет Taurus Украине, если это решение будет согласовано с европейскими партнерами.

Мертвец о войне в Украине

Мерц заявил, что, несмотря на рост дипломатической активности в последнее время, быстрого решения ожидать не стоит.

"У нас нет иллюзий — скорого завершения войны не будет", — сказал Мерц во время пресс-конференции в Вильнюсе, где он принял участие в инаугурации новой постоянной бригады Бундесвера в Литве.

По его словам, процесс только начат, и он может длиться еще много недель или даже месяцев. В то же время канцлер подчеркнул, что Германия продолжает поддерживать Украину как в военной, так и в дипломатической плоскости.

"Мы не упускаем никакой возможности для мирного урегулирования, однако должны быть реалистами — достижение дипломатического решения требует времени", — подчеркнул Мерц.

Ракеты Taurus для Украины: что известно

27 мая 2023 Украина обратилась в Германию с официальным запросом предоставить крылатые дальнобойные ракеты Taurus. Президент Украины Владимир Зеленский общался на эту тему с бывшим канцлером Германии Олафом Шольцом.

22 февраля 2024 года Бундестаг одобрил обращение правительственных партий по поводу дальнейшей военной поддержки Украины в борьбе с Россией и призвал федеральное правительство немедленно доставить крылатые ракеты Taurus.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что его решение не поставлять Украине крылатые ракеты Taurus связано со стремлением предотвратить прямое столкновение России и НАТО. В свою очередь Владимир Зеленский в интервью изданию Bild заявлял, что непоставка Taurus связана с ядерными угрозами российского диктатора Владимира Путина.

Одна из самых современных крылатых ракет

Крылатая ракета Taurus – одна из самых современных ракет военно-воздушных сил Германии.

Taurus – немецкий аналог британских ракет Storm Shadow, которые уже успешно используются ВСУ.

Крылатая ракета Taurus запускается с истребителя и может доставлять 400-килограммовую боеголовку более чем на 500 километров. Ракета считается эффективным оружием против защищенных целей, таких как командные бункеры или склады боеприпасов.

По мнению многих экспертов, это вызвано опасениями в том, что Украина может использовать Taurus для ударов по территории России или разрушения Крымского моста, который имеет стратегически важное значение для российских войск.