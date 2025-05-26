Европа может покупать американское оружие для Украины

Европейские лидеры рассматривают возможность покупки американского оружия для передачи Украине на фоне того, что, похоже, Соединенные Штаты будут сворачивать непосредственную военную поддержку Киева.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на агентство Вloomberg.

По словам источников, знакомых с ходом переговоров, эта схема преследует цель сдержать российское наступление и усилить давление на президента РФ Владимира Путина, чтобы заставить его сесть за стол переговоров.

Поскольку новая администрация президента Дональда Трампа не демонстрирует готовность к активному участию в поддержке Украины, европейские правительства ищут альтернативы.

Один из сценариев предполагает приобретение американских вооружений на европейские средства с последующей передачей этих систем Вооруженным силам Украины. Такой шаг, по мнению аналитиков, может частично компенсировать сокращение американской военной помощи.

Параллельно эксперты отмечают, что ресурсы, выделенные в поддержку Украины предыдущей администрацией Джо Байдена, могут иссякнуть уже этим летом. При этом Европа, как признают даже ее лидеры, не располагает ни достаточными производственными мощностями, ни запасами для самостоятельного обеспечения Украины оружием в необходимых объемах.

На этом фоне идея покупать американское вооружение, минуя политические барьеры в Вашингтоне, получает все больше поддержки среди европейских лидеров.

По мнению аналитика Совета по международным отношениям Чарльза Капчана, снабжение Украины оружием американского производства, независимо от того, кто его покупает, остается ключевым элементом, способным заставить Кремль остановить войну. Он считает, что поражение Украины без поддержки США было бы для Трампа репутационным ударом.

Между тем Киев не прекращает дипломатическое давление, а президент Владимир Зеленский заявил, что Украине срочно нужны по меньшей мере 10 батарей Patriot, и он ждет ответа от США. Однако, пока союзники в НАТО не спешат делиться этими системами, считая их критическими для обороны собственных территорий.

ЕС также рассматривает введение новых санкций против России, включая исключение банков из системы SWIFT и блокировку "Северного потока".

Также добавим, что европейские лидеры работают над новым пакетом военной помощи для Украины, стоимость которого может превысить 20 миллиардов евро. Это решение продиктовано необходимостью укрепления обороноспособности Киева на фоне изменения политической позиции Соединенных Штатов.