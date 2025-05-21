Украина призывает ЕС к более жестким санкциям против России на фоне пассивности США

На следующей неделе Украина обратится в Европейский Союз с призывом усилить давление на Россию из-за ареста ее активов и введения санкций против иностранных покупателей российской нефти.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на агентство Reuters.

Украинское правительство предлагает ЕС принять пакет решений, что позволит быстрее изымать замороженные российские активы и направлять их в пользу Украины. Одновременно предлагается разрешить осужденным обращаться за компенсацией в Российскую Федерацию.

В документе также содержится призыв к введению вторичных санкций, в частности, против покупателей российской нефти за пределами ЕС, таких как Индия и Китай. Это один из шагов, на которые Брюссель до сих пор не решался.

США ранее публично рассматривали подобные меры, однако после недавнего разговора с Владимиром Путиным президент Дональд Трамп решил не вводить новые санкции. По информации источников, он требует времени для переговоров.

Reuters ссылается на документ с украинской стороны – так называемую "белую книгу", которую готовятся представить в Брюсселе. В нем говорится, что такая нерешительность США не должна препятствовать действиям ЕС. Напротив, Европа должна взять на себя ведущую роль в санкционном давлении на Москву.

Также Украина предлагает ввести принцип принятия санкций в ЕС большинством голосов во избежание блокирования со стороны отдельных стран-членов.

В документе отмечается, что США почти прекратили участие в многосторонних санкционных платформах и ослабили контроль за соблюдением санкций.

В Киеве опасаются, что разрыв в трансатлантической санкционной координации может дать сигнал и некоторым европейским странам по поводу смягчения своей позиции. В то же время, по словам экспертов, даже без участия Вашингтона ЕС остается важным игроком в санкционном давлении на Россию.

Добавим, Европейский Союз в координации с Соединенными Штатами Америки приступил к разработке 18-го пакета санкций против Российской Федерации. Работа над ним началась по истечении минувшего понедельника срока ультиматума по установлению 30-дневного перемирия.