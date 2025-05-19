ЕС в координации со Штатами разрабатывает 18-й пакет санкций против РФ, который заденет газопровод "Северный поток"

Европейский Союз в координации с Соединенными Штатами Америки приступил к разработке 18-го пакета санкций против Российской Федерации.

Как пишет Delo.ua, это подтвердил представитель федерального правительства Германии Штефан Корнелиус на брифинге в понедельник, 19 мая, сообщает Укринформ.

По его словам, канцлер Фридрих Мерц работает с европейскими и американскими партнерами по этому новому пакету.

"Готовится 18-й пакет. Это результат заявления в Киеве (визит лидеров четырех европейских государств, состоявшийся 10 мая — ред.). И для этого пакета санкций рассматриваются все варианты, … это координируется и должно быть согласовано с американцами… Совместные санкции более эффективны, поскольку имеют большую силу", — заявил Корнелиус.

Спикер добавил, что немецкое правительство поддерживает пункты, касающиеся газопровода "Северный поток".

"Конечно, также важно, чтобы США поддержали потенциальный пакет санкций. Это будет очень зависеть от результата сегодняшнего разговора", — отметил Корнелиус, накануне запланированной на понедельник телефонной конференции Дональда Трампа с президентом Украины, главой РФ и руководителями европейских государств

Стоит добавить, что 17 апреля президент Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляен подчеркнула, что Путин не хочет мира, поэтому Евросоюз должен активизировать усилия. По ее словам, будущий пакет будет включать санкции против газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2", новые ограничения для российского теневого флота, снижение предельной цены на нефть, а также дополнительные меры против финансового сектора России.