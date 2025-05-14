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Послы Евросоюза согласовали 17-й пакет санкций против России

санкции
Одновременно согласовано и введение дополнительных ограничительных мер / Depositphotos

Послы стран Европейского Союза в среду, 14 мая, согласовали уже 17 пакет санкций против России.

Об этом сообщил журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

По его словам, одновременно согласовано и введение дополнительных ограничительных мер в ответ на систематические нарушения прав человека, гибридное вмешательство РФ по всему миру, а также использование и распространение химического оружия.

Официальное утверждение нового пакета санкций ожидается на заседании Совета ЕС по иностранным делам, которое состоится во вторник, 20 мая.

Заметим, что еще в начале мая стало известно о согласовании 17-го пакета санкций, предлагавшего существенно усилить давление на российский "теневой нефтяной флот", введя санкции против вдвое большего количества его кораблей.

Пока детали санкционного пакета пока не обнародованы.

Еще в марте Европейский Союз начал работу над 17-м пакетом санкций против России. Ожидалось, что Еврокомиссия внесет свои предложения по новым ограничениям к началу лета. В том же месяце послы стран-членов Евросоюза   согласились продлить еще на шесть месяцев санкции, которые были применены к физическим и юридическим лицам за неоправданную войну Российской Федерации против Украины

Ранее, в феврале Великобритания объявила о введении более 100 новых санкций, направленных на российскую военную машину, ее финансирование и ключевых лиц, поддерживающих войну против Украины.

Автор:
Татьяна Гойденко