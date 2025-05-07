"Теневой" флот и военный экспорт: Еврокомиссия готовит 17-й пакет санкций против РФ

Европейская комиссия подготовила 17-й пакет санкций против РФ. Предлагается существенно усилить давление на российский "теневой нефтяной флот", введя санкции против вдвое большего количества его кораблей.

Об этом пишет Bloomberg.

В частности, в санкционный список предлагают добавить 60 физических и юридических лиц и 150 кораблей Таким образом, общий перечень санкционных кораблей может возрасти до более чем 300.

Москва использует "теневой флот" старых и иногда незастрахованных судов, чтобы обойти санкции и ценовые ограничения, установленные ЕС и его союзниками.

В то же время Reuters сообщает, что пакет предусматривает усиление экспортного контроля за товарами, которые могут быть использованы российскими военными технологиями. Один из источников добавил, что под санкции попадут более 50 физических и юридических лиц, в том числе пять в Китае.

Кроме того, новые меры будут направлены против 31 компании, помогающей российским военным или участвующим в уклонении от санкций, из которых 13 находятся за пределами России.

Министры иностранных дел блока намерены официально принять предложенные меры по встрече в Брюсселе, запланированной на 20 мая. Если новые меры будут приняты, они станут 17-м пакетом санкций блока с момента полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

Как пишут СМИ, для введения санкций согласие всех стран-членов Евросоюза обязательно, поэтому их проекты могут претерпевать изменения перед окончательным утверждением. Действие ограничительных мер ЕС подлежит пересмотру каждые полгода, и очередное продление должно состояться в июле. Венгрия неоднократно заявляла о возможности блокирования этих решений, однако со временем меняла свою позицию.

Санкции ЕС против России

По состоянию на 23 апреля 2024 года Европейский Союз ввел уже 16 санкционных пакетов против России и ее приспешников.

Еще в марте Европейский Союз начал работу над 17-м пакетом санкций против России. Ожидалось, что Еврокомиссия внесет свои предложения по новым ограничениям к началу лета. В том же месяце послы стран-членов Евросоюза согласились продлить еще на шесть месяцев санкции, примененные к физическим и юридическим лицам за неоправданную войну Российской Федерации против Украины

Ранее, в феврале Великобритания объявила о введении более 100 новых санкций, направленных на российскую военную машину, ее финансирование и ключевых лиц, поддерживающих войну против Украины.