В США подготовили новые санкции против России - Вloomberg

Официальные лица США подготовили для президента Дональда Трампа варианты усиления экономического давления на Россию, поскольку Владимир Путин продолжает избегать реальных шагов по прекращению войны в Украине.

Об этом пишет Вloomberg, ссылаясь на свои источники.

Под прицелом новых санкций может оказаться российский государственный энергетический гигант Газпром и крупные компании, работающие в сфере природных ресурсов и банковского дела.

Известно, что Трамп пока не принял окончательного решения, а дипломатические усилия продолжаются. Какие варианты рассматриваются, не уточняется — решение остается за президентом.

Обсуждение новых санкций может осложнить недавнее отстранение советника президента по нацбезопасности Майка Волца и назначение временным госсекретарем сенатора Марко Рубио. Он будет совмещать обе должности и может консолидировать подход администрации к урегулированию войны.

Президент Украины Владимир Зеленский согласился предоставить США контроль над частью будущих доходов от ресурсов, чтобы обеспечить дальнейшую поддержку Трампа. Также он поддержал идею безусловного 30-дневного перемирия.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Трамп запустил процесс политического урегулирования, но окончательное решение должны принять Киев и Москва. По его словам, если стороны не пойдут на компромиссы, США могут уйти от переговорного процесса.

Напомним, ключевой союзник президента Дональда Трампа в Сенате, сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что 72 сенатора поддержали законопроект, предусматривающий новые жесткие санкции против России.

Добавим, Трамп в апреле продлил еще на год запрет на вход российских судов в американские порты.