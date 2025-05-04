У США підготували нові санкції проти Росії – Вloomberg

Офіційні особи США підготували для президента Дональда Трампа варіанти посилення економічного тиску на Росію, оскільки Володимир Путін продовжує уникати реальних кроків до припинення війни в Україні.

Про це пише Вloomberg, посилаючись на свої джерела.

Під прицілом нових санкцій може опинитися російський державний енергетичний гігант "Газпром" та великі компанії, що працюють у сфері природних ресурсів і банківської справи.

Відомо, що Трамп поки не ухвалив остаточного рішення, а дипломатичні зусилля тривають. Які саме варіанти розглядаються, не уточнюється — рішення залишається за президентом.

Обговорення нових санкцій може ускладнити нещодавнє відсторонення радника президента з нацбезпеки Майка Волца та призначення тимчасовим держсекретарем сенатора Марко Рубіо. Він поєднуватиме обидві посади й може консолідувати підхід адміністрації до врегулювання війни.

Президент України Володимир Зеленський погодився надати США контроль над частиною майбутніх доходів від ресурсів, щоб забезпечити подальшу підтримку Трампа. Також він підтримав ідею безумовного 30-денного перемир’я.

Віце-президент США Джей Ді Венс заявив, що Трамп запустив процес політичного врегулювання, але остаточне рішення мають ухвалити Київ і Москва. За його словами, якщо сторони не підуть на компроміси, США можуть відійти від переговорного процесу.

Нагадаємо, ключовий союзник президента Дональда Трампа в Сенаті, сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що 72 сенатори підтримали законопроєкт, який передбачає нові жорсткі санкції проти Росії.

Додамо, Трамп у квітні продовжив ще на рік заборону на вхід російських суден до американських портів.