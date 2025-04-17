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Трамп на рік продовжив заборону на вхід російських суден до портів США
Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп продовж ще на рік заборону на вхід російських суден до американських портів.
Про це йдеться в розпорядженні, опублікованому у Федеральному реєстрі США.
Зазначається, що заборона на прийом в американських портах стосується всіх суден, які ходять під російським прапором або іншим чином пов'язані з РФ..
"Політика та дії уряду Російської Федерації й надалі становлять загрозу, яка є підставою для оголошення надзвичайного стану у зв’язку з порушенням або загрозою порушення міжнародних відносин Сполучених Штатів", - йдеться у документі.
У квітні 2022 року тодішній президент США Джо Байден уперше заборонив суднам під російським прапором, а також будь-яким суднам, пов’язаним із росією, заходити в американські порти. Відтоді цю заборону неодноразово продовжували.
Зауважимо, нещодавно Трамп ще на рік продовжив дію надзвичайного стану в США через загрози національній безпеці з боку Росії. Документ дозволяє запроваджувати санкції проти будь-яких осіб, організацій або секторів економіки Росії, якщо вони діють від імені або в інтересах російського уряду.
Водночас США розробляють план потенційного послаблення санкцій проти Росії, оскільки Трамп прагне відновити зв'язки з Москвою і зупинити війну в Україні.