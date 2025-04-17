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Трамп на рік продовжив заборону на вхід російських суден до портів США

танкер
Трамп залишив закритими для російських суден порти США до 2026 року / Depositphotos

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп продовж ще на рік заборону на вхід російських суден до американських портів.

Про це йдеться в розпорядженні, опублікованому у Федеральному реєстрі США.

Зазначається, що заборона на прийом в американських портах стосується всіх суден, які ходять під російським прапором або іншим чином пов'язані з РФ..

"Політика та дії уряду Російської Федерації й надалі становлять загрозу, яка є підставою для оголошення надзвичайного стану у зв’язку з порушенням або загрозою порушення міжнародних відносин Сполучених Штатів", - йдеться у документі.

У квітні 2022 року тодішній президент США Джо Байден уперше заборонив суднам під російським прапором, а також будь-яким суднам, пов’язаним із росією, заходити в американські порти. Відтоді цю заборону неодноразово продовжували.

Зауважимо, нещодавно Трамп ще на рік продовжив дію надзвичайного стану в США через загрози національній безпеці з боку Росії. Документ дозволяє запроваджувати санкції проти будь-яких осіб, організацій або секторів економіки Росії, якщо вони діють від імені або в інтересах російського уряду. 

Водночас США розробляють план потенційного послаблення санкцій проти Росії, оскільки Трамп прагне відновити зв'язки з Москвою і зупинити війну в Україні.

Автор:
Світлана Манько