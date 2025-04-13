Трамп продовжив надзвичайний стан у США через загрози з боку Росії: що це означає

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп ще на рік продовжив дію надзвичайного стану в США через загрози національній безпеці з боку Росії. Цим документом запроваджувалися санкції проти російських приватних та юридичних осіб.

Про це повідомляє Федеральний реєстр США.

Зазначається, що надзвичайний стан запровадив попередній президент Джо Байден ще 15 квітня 2021 року відповідно до Закону США "Про міжнародні надзвичайні економічні повноваження". Пізніше указ доповнювався та продовжувався у 2022-2023 роках.

Що це означає

Документ дозволяє запроваджувати санкції проти будь-яких осіб, організацій або секторів економіки Росії, якщо вони діють від імені або в інтересах російського уряду.

В указі зазначено, що шкідлива діяльність Росії продовжує становити загрозу національній безпеці США через:

спроби підірвати проведення вільних і чесних демократичних виборів в США та їхніх союзників і партнерів;

участь у зловмисній кібернетичній діяльності;

заохочення і використання транснаціональної корупції для впливу на іноземні уряди;

здійснення діяльності, спрямовану проти дисидентів або журналістів;

підрив безпеки в країнах і регіонах, важливих для нацбезпеки США;

порушення усталених принципів міжнародного права, в тому числі поваги до територіальної цілісності держав.

Без продовження указ припинив би діяти 15 квітня.

Нагадаємо, що США розробляють план потенційного послаблення санкцій проти Росії, оскільки Трамп прагне відновити зв'язки з Москвою і зупинити війну в Україні.