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Трамп продолжил чрезвычайное положение в США из-за угроз России: что это значит
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп еще на год продолжил действие чрезвычайного положения в США из-за угроз национальной безопасности со стороны России. Этим документом вводились санкции против российских частных и юридических лиц.
Об этом сообщает Федеральный реестр США.
Отмечается, что чрезвычайное положение ввел предыдущий президент Джо Байден еще 15 апреля 2021 года в соответствии с Законом США "О международных чрезвычайных экономических полномочиях". Позже указ дополнялся и продолжался в 2022-2023 годах.
Что это значит
Документ разрешает вводить санкции против всех лиц, организаций либо секторов экономики России, если они действуют от имени либо в интересах русского правительства.
В указе отмечено, что вредная деятельность России продолжает представлять угрозу национальной безопасности США из-за:
- попытки подорвать проведение свободных и честных демократических выборов в США и их союзников и партнеров;
- участия в злонамеренной кибернетической деятельности;
- поощрения и использования транснациональной коррупции для влияния на иностранные правительства;
- осуществления деятельности, направленной против диссидентов или журналистов;
- подрыва безопасности в странах и регионах, важных для национальной безопасности США;
- нарушения устоявшихся принципов международного права, в том числе уважения к территориальной целостности государств.
Без продления указ прекратил бы действовать 15 апреля.
Напомним, что США разрабатывают план потенциального ослабления санкций против России, поскольку Трамп стремится возобновить связи с Москвой и остановить войну в Украине.