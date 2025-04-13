Трамп продолжил чрезвычайное положение в США из-за угроз России: что это значит

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп еще на год продолжил действие чрезвычайного положения в США из-за угроз национальной безопасности со стороны России. Этим документом вводились санкции против российских частных и юридических лиц.

Об этом сообщает Федеральный реестр США.

Отмечается, что чрезвычайное положение ввел предыдущий президент Джо Байден еще 15 апреля 2021 года в соответствии с Законом США "О международных чрезвычайных экономических полномочиях". Позже указ дополнялся и продолжался в 2022-2023 годах.

Что это значит

Документ разрешает вводить санкции против всех лиц, организаций либо секторов экономики России, если они действуют от имени либо в интересах русского правительства.

В указе отмечено, что вредная деятельность России продолжает представлять угрозу национальной безопасности США из-за:

попытки подорвать проведение свободных и честных демократических выборов в США и их союзников и партнеров;

участия в злонамеренной кибернетической деятельности;

поощрения и использования транснациональной коррупции для влияния на иностранные правительства;

осуществления деятельности, направленной против диссидентов или журналистов;

подрыва безопасности в странах и регионах, важных для национальной безопасности США;

нарушения устоявшихся принципов международного права, в том числе уважения к территориальной целостности государств.

Без продления указ прекратил бы действовать 15 апреля.

Напомним, что США разрабатывают план потенциального ослабления санкций против России, поскольку Трамп стремится возобновить связи с Москвой и остановить войну в Украине.