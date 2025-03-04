США розробляють план послаблення санкцій проти РФ

Сполучені Штати розробляють план потенційного послаблення санкцій проти Росії, оскільки президент Дональд Трамп прагне відновити зв'язки з Москвою і зупинити війну в Україні.

Про це пише Reuters із посиланням на власні джерела.

Зазначається, що Білий дім попросив Державний департамент і Міністерство фінансів підготувати список санкцій, які можуть бути пом'якшені. Це, ймовірно, стане предметом обговорення між американськими чиновниками та російськими представниками в рамках широких переговорів двох країн про поліпшення дипломатичних і економічних відносин.

Як зауважують співрозмовники видання, санкційні відомства зараз готують пропозиції щодо зняття санкцій з окремих юридичних і фізичних осіб, включаючи деяких російських олігархів.

Reuters пише, що це все свідчить про готовність Трампа і його радників послабити російські санкції в рамках потенційної угоди з Москвою.

Поки що невідомо, що саме Вашингтон може вимагати в обмін на таке послаблення.

За словами Джона Сміта, колишнього керівника Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США, для початку цього процесу Трамп може видати відповідний указ, проте для зняття обмежень з певних компаній йому доведеться заручитися підтримкою Конгресу.

Раніше повідомлялося, що США готові були обговорювати поступове зняття санкцій з Росії в рамках переговорів щодо припинення війни в Україні. Це питання стало одним із ключових під час зустрічі представників США та РФ, яка відбулася у Саудівській Аравії.

Зауважимо, що 27 лютого Трамп оголосив про продовження терміну дії санкцій, запроваджених раніше проти Росії за вторгнення в Україну ще на рік.