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Трамп на рік продовжив санкції проти РФ

Трамп на рік продовжив санкції проти РФ

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп оголосив про продовження терміну дії санкцій, запроваджених раніше проти Росії за вторгнення в Україну ще на рік.

Про це йдеться в офіційному повідомленні президента, розміщеному у Федеральному реєстрі США.

"Відповідно до розділу 202(d) Національного закону про надзвичайні ситуації (50 U.S.C. 1622(d)), я продовжую на один рік дію надзвичайного стану, оголошеного виконавчим наказом 13660",- зазначається в документі.

Додамо, 19 лютого Сполучені Штати готові були обговорювати поступове зняття санкцій з Росії в рамках переговорів щодо припинення війни в Україні.

Це питання стало одним із ключових під час зустрічі представників США та РФ, яка відбулася у Саудівській Аравії.

Автор:
Тетяна Гойденко