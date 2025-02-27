Трамп на рік продовжив санкції проти РФ

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп оголосив про продовження терміну дії санкцій, запроваджених раніше проти Росії за вторгнення в Україну ще на рік.

Про це йдеться в офіційному повідомленні президента, розміщеному у Федеральному реєстрі США.

"Відповідно до розділу 202(d) Національного закону про надзвичайні ситуації (50 U.S.C. 1622(d)), я продовжую на один рік дію надзвичайного стану, оголошеного виконавчим наказом 13660",- зазначається в документі.

Додамо, 19 лютого Сполучені Штати готові були обговорювати поступове зняття санкцій з Росії в рамках переговорів щодо припинення війни в Україні.

Це питання стало одним із ключових під час зустрічі представників США та РФ, яка відбулася у Саудівській Аравії.