США розглядають можливість зняття санкцій з Росії в межах мирних переговорів

Сполучені Штати готові обговорювати поступове зняття санкцій з Росії в рамках переговорів щодо припинення війни в Україні. Це питання стало одним із ключових під час зустрічі представників США та РФ, яка відбулася у Саудівській Аравії.

Про це пише Вloomberg.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров після переговорів заявив, що сторони мають "великий інтерес до усунення штучних бар'єрів для розвитку економічного співробітництва" та шукають "конкретні рішення" щодо санкційного тиску.

У Держдепартаменті США також наголосили на потенційних "економічних та інвестиційних можливостях" у разі досягнення мирної угоди.

Держсекретар США Марко Рубіо прямо визнав, що питання скасування санкцій є частиною переговорного процесу.

"Є санкції, які були введені в результаті цього конфлікту. Щоб покласти край війні, всі сторони повинні піти на поступки", — сказав він.

Проте будь-яке пом’якшення санкцій викликає занепокоєння серед європейських союзників США, які наполягають на їх збереженні. ЄС ще не долучився до переговорного процесу, однак, за словами Рубіо, йому доведеться взяти участь у подальших дискусіях.

Санкції проти Росії, введені після вторгнення в Україну, передбачають заморожування сотень мільярдів доларів валютних резервів, обмеження для російських банків, компаній та бізнесменів, а також заборони на експорт і торгівлю енергоресурсами.

Сам Путін і Лавров перебувають під персональними санкціями США.

Попри це, переговори у Ер-Ріяді також зачіпали можливість проведення саміту між президентами Дональдом Трампом та Володимиром Путіним. Водночас США припинили діяльність оперативної групи KleptoCapture, яка займалася контролем за дотриманням санкцій. Кремль уже назвав це рішення "першим сигналом змін у правильному напрямку".

Нагадаємо, на початку лютого Трамп заявив, що готовий вдвічі посилити санкційний тиск на Росію, щоб змусити її припинити війну проти України.