Трамп готовий "подвоїти" санкції проти Росії для припинення війни в Україні - Келлог

Президент США Дональд Трамп готовий вдвічі посилити санкційний тиск на Росію, щоб змусити її припинити війну проти України.

Про це спеціальний представник США щодо України та Росії Кіт Келлог розповів в ексклюзивному інтерв’ю для The Post.

За словами Келлога, нинішні американські санкції проти Росії можна оцінити лише на "трійку" за десятибальною шкалою щодо їхньої ефективності. Економічний тиск, особливо у сфері енергетики, ще далеко не вичерпав свій потенціал.

"Ви дійсно можете посилити санкції — особливо останні санкції [стосуються видобутку та експорту нафти]. І якщо хтось розуміє, що таке важелі впливу, то це президент Дональд Трамп, і ви можете це побачити з того, що він нещодавно зробив", – зазначив Келлог.

Повідомляється, що минулого четверга Трамп провів нараду у своєму кабінеті, де зібралися його ключові радники з національної безпеки, включаючи віце-президента Дж. Д. Венса та міністра фінансів Скотта Бессента. Як повідомив Келлог, головним питанням стало використання всіх можливих засобів національної сили США для припинення війни в Україні.

При цьому він зазначив, що для досягнення миру як Києву, так і Москві доведеться піти на певні поступки. Однак конкретних деталей щодо можливих умов врегулювання конфлікту поки не розголошують.

Нагадаємо, на початку року США вперше запровадили найжорсткіші санкції проти нафтової промисловості Росії, щоб посилити вплив України на потенційні мирні переговори. Під санкційні заходи потрапили понад 180 суден, більшість з яких належать до так званого “тіньового” флоту РФ.