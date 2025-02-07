Трамп готов удвоить санкции против России для прекращения войны в Украине - Келлог

Президент США Дональд Трамп готов вдвое усилить санкционное давление на Россию, чтобы вынудить ее прекратить войну против Украины.

Об этом специальный представитель США по Украине и России Кит Келлог рассказал в эксклюзивном интервью для The Post.

По словам Келлога, нынешние американские санкции против России можно оценить только на "тройку" по десятибалльной шкале по их эффективности. Экономическое давление, особенно в сфере энергетики, еще далеко не исчерпало своего потенциала.

"Вы действительно можете усилить санкции — особенно последние санкции [касаются добычи и экспорта нефти]. И если кто-то понимает, что такое рычаги влияния, то это президент Дональд Трамп, и вы можете увидеть это из того, что он недавно сделал", — отметил Келлог.

Сообщается, что в прошлый четверг Трамп провел совещание в своем кабинете, где собрались его ключевые советники по национальной безопасности, включая вице-президента Дж. Д. Венса и министр финансов Скотта Бессента. Как сообщил Келлог, главным вопросом стало использование всех возможных средств национальной силы США для прекращения войны в Украине.

При этом он отметил, что для достижения мира, как Киеву, так и Москве, придется пойти на определенные уступки. Однако конкретные детали относительно возможных условий урегулирования конфликта пока не разглашаются.

Напомним, в начале года США впервые ввели самые жесткие санкции. против нефтяной промышленности России, чтобы усилить влияние Украины на потенциальные мирные переговоры Под санкционные меры попали более 180 судов, большинство из которых входят в так называемый "теневой" флот РФ.