США ввели санкции против крупнейших нефтяных компаний РФ и более 180 танкеров "теневого" флота

США ввели жесткие санкции против нефтяной промышленности России в рамках усилий администрации Байдена усилить влияние Украины на потенциальные мирные переговоры после вступления Дональда Трампа в должность. Кроме того, под санкционные меры попали более 180 судов, большинство из которых входят в так называемый “теневой флот” РФ.

Об этом сообщает Вloomberg.

Что известно о санкционных мерах

Мероприятия направлены на две компании, обрабатывающие более четверти российского морского экспорта нефти, а также ключевых страховщиков и трейдеров, имеющих связи с сотнями грузов. Кроме того, США также расширили санкции в отношении уже вышедших из строя танкеров.

В своем заявлении министр финансов Джанет Йеллен отметила, что эти шаги направлены на "ужесточение риска санкций, связанных с российской торговлей нефтью, в том числе из-за транспортных и финансовых упрощений, поддерживающих экспорт российской нефти".

Отмечается, что эти меры являются ужесточением предыдущих санкций США против России, введенных в рамках усилий по ослаблению ее военной мощи после вторжения в Украину в 2022 году.

Хотя Трамп может отменить санкции в любое время, вероятно, он сочтет это политически неприемлемым из-за широкой двухпартийной поддержки Украины в США, говорится в статье.

Главные объекты санкций

Основными объектами санкций, введенных в координации с Великобританией, стали крупные российские энергетические компании — "Газпром нефть" и "Сургутнефтегаз".

За первые 10 месяцев 2024 года эти компании экспортировали около 970 тыс. баррелей нефти в день по морю, что составляет примерно 30% от общего объема национальных нефтяных потоков на танкерах, сообщает Bloomberg.

США также ввели санкции против более двух десятков дочерних компаний, а также более 180 судов, большинство из которых связаны с так называемым "теневым флотом" России.

В настоящее время под санкциями ЕС, Великобритании и США находятся 135 танкеров, многие из которых занесены в черный список по разным комбинациям.

Под санкции также попали ключевые нефтетрейдеры, поставщики нефтепромышленных услуг, страховые компании и энергетические чиновники.

США также ввели санкции против "Роснефтефлота", транспортного подразделения российской нефтяной компании "Роснефть". Хотя сама "Роснефть" подпадает под некоторые предварительные ограничения, в новом раунде санкций она не была выделена отдельно.

Ожидание от санкционных мер

Эти меры могут оказать существенное влияние на национальный экспорт нефти и цепь поставок России.

Ожидается, что в этом году мировой рынок нефти испытывает профицит почти 1 миллиона баррелей в день, но значительная потеря российского предложения нейтрализует этот эффект.

Среди всех санкций против российской торговли нефтью санкции США самые жесткие.

Отмечается, что новые санкционные меры являются частью более широких усилий администрации Байдена с целью укрепления переговорной позиции Украины, в случае необходимости вступить в мирные переговоры с Россией после вступления Трампа в должность.

В частности, Трамп объявил об организации встречи с Путиным. Во время встречи с губернаторами-республиканцами на своем курорте Мар-а-Лаго во Флориде новоизбранный президент поделился с журналистами, что российский лидер выразил желание встретиться.

Воздействие санкций на РФ

Высокопоставленные чиновники администрации Байдена сообщили журналистам, что новые меры могут стоить России миллиарды долларов ежемесячно.

Это, вероятно, будет способствовать усилению инфляции в стране и значительно усложнит президенту Путину продолжение финансирования войны.

В результате Украина получит возможность сохранять свою силу на поле боя, несмотря на возникающие в России трудности.

Напомним, ранее сообщалось, что Администрация президента США Джо Байдена планирует ввести новые санкции против России в ответ на ее агрессию в Украине, в частности, нацелившись на нефтяные доходы Кремля.

Добавим, что страны "Большой семерки" планируют ужесточить ограничения на продажу российской нефти, чтобы уменьшить способность РФ финансировать войну против Украины. Одним из рассматриваемых способов является снижение ценового лимита с текущих $60 за баррель до около $40.