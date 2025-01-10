США ввели санкції проти найбільших нафтових компаній РФ і понад 180 танкерів "тіньового" флоту

США запровадили найжорсткіші санкції проти нафтової промисловості Росії в рамках зусиль адміністрації Байдена посилити вплив України на потенційні мирні переговори після вступу Дональда Трампа на посаду. Окрім того, під санкційні заходи потрапили понад 180 суден, більшість з яких належать до так званого “тіньового” флоту РФ.

Про це повідомляє Вloomberg.

Що відомо про санкційні заходи

Заходи спрямовані на дві компанії, що обробляють понад чверть російського морського експорту нафти, а також на ключових страховиків і трейдерів, які мають зв'язки з сотнями вантажів. Крім того, США також розширили санкції щодо танкерів, які вже вийшли з ладу.

У своїй заяві міністр фінансів Джанет Йеллен зазначила, що ці кроки спрямовані на "посилення ризику санкцій, пов’язаних з російською торгівлею нафтою, зокрема через транспортні та фінансові спрощення, які підтримують експорт російської нафти".

Зазначається, що ці заходи є посиленням попередніх санкцій США проти Росії, введених у рамках зусиль щодо ослаблення її військової потужності після вторгнення в Україну в 2022 році.

Хоча Трамп може скасувати санкції в будь-який час, ймовірно, він вважатиме це політично неприйнятним через широку двопартійну підтримку України в США, йдеться в статті.

Головні об’єкти санкцій

Основними об’єктами санкцій, введених у координації з Великою Британією, стали великі російські енергетичні компанії — "Газпром нафта" та "Сургутнафтогаз".

Протягом перших 10 місяців 2024 року ці компанії експортували близько 970 тис. барелів нафти на день морем, що становить приблизно 30% від загального обсягу національних нафтових потоків на танкерах, повідомляє Bloomberg.

США також запровадили санкції проти понад двох десятків дочірніх компаній, а також більше ніж 180 суден, більшість з яких пов'язані з так званим "тіньовим" флотом Росії.

Наразі під санкціями ЄС, Великої Британії та США перебуває 135 танкерів, багато з яких занесено до чорного списку за різними комбінаціями.

Під санкції також потрапили ключові нафтотрейдери, постачальники нафтопромислових послуг, страхові компанії та енергетичні чиновники.

США також запровадили санкції проти "Роснафтофлоту", транспортного підрозділу російської нафтової компанії "Роснафта". Хоча сама "Роснафта" підпадає під деякі попередні обмеження, в новому раунді санкцій вона не була виділена окремо.

Очікування від санкційних заходів

Ці заходи можуть суттєво вплинути на національний експорт нафти та ланцюг постачання Росії.

Очікується, що цього року світовий ринок нафти зазнає профіциту майже 1 мільйон барелів на день, але значна втрата російської пропозиції нейтралізує цей ефект.

Серед усіх санкцій проти російської торгівлі нафтою санкції США є найжорсткішими.

Зазначається, що нові санкційні заходи є частиною більш широких зусиль адміністрації Байдена з метою зміцнення переговорної позиції України, у разі необхідності розпочати мирні переговори з Росією після вступу Трампа на посаду.

Зокрема, Трамп оголосив про організацію зустрічі з Путіним. Так, під час зустрічі з губернаторами-республіканцями на своєму курорті Мар-а-Лаго у Флориді новообраний президент поділився з журналістами, що російський лідер висловив бажання зустрітися.

Вплив санкцій на РФ

Високопосадовці адміністрації Байдена повідомили журналістам, що нові заходи можуть коштувати Росії мільярди доларів щомісяця.

Це, ймовірно, сприятиме посиленню інфляції в країні та значно ускладнить для президента Путіна продовження фінансування війни.

В результаті Україна отримає можливість зберігати свою силу на полі бою, попри труднощі, що виникатимуть у Росії.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Адміністрація президента США Джо Байдена планує запровадити нові санкції проти Росії у відповідь на її агресію в Україні, зокрема націлившись на нафтові доходи Кремля.

Додамо, що країни "Великої сімки" планують посилити обмеження для продажу російської нафти, щоб зменшити здатність РФ фінансувати війну проти України. Одним із способів, який розглядається, є зниження цінового ліміту з поточних $60 за барель до близько $40.