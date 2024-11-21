США ввели санкції проти Газпромбанку та ще сотні фінустанов РФ

Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США 21 листопада вирішило запровадити санкції проти російського Газпромбанку та шести його дочірніх компаній, а також понад 50 малих та середніх російських банків, понад 40 російських реєстраторів цінних паперів та 15 російських фінансових чиновників. Про це йдеться у повідомленні відомства.

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"Сьогоднішні санкції, спрямовані проти найбільшого російського банку з тих, що залишалися не під санкціями, а також десятків інших фінансових установ і чиновників у Росії ще більше послаблять військову машину Росії. Ці масштабні дії ускладнять для Кремля завдання ухилення від санкцій США, а також фінансування та оснащення своїх військових", — заявила міністр фінансів Джанет Єллен.

Рішення названо важливим кроком у виконанні зобов'язань, ухвалених лідерами країн "Великої сімки" для обмеження використання РФ міжнародної фінансової системи для продовження війни проти України. За словами Єллен, США продовжать вживати рішучих заходів проти будь-яких фінансових каналів, які Росія використовує для цього.

Зокрема, щодо Газпромбанку зазначено, що він є каналом для Росії із закупівлі військової техніки для її воєнних дій проти України, а також використовується для виплат військовим, у тому числі бойових, та для виплат компенсацій сім'ям військових, які загинули в Україні. Раніше ж санкції проти Газпромбанку запровадили Австралія, Канада, Нова Зеландія та Велика Британія.

Крім того, OFAC видало дві нові генеральні ліцензії, які дозволяють громадянам США припиняти операції за участю Газпромбанку та здійснювати необхідні кроки для відмови від боргових зобов'язань перед ним.

У той же час під запроваджені санкції не підпадають операції, пов'язані з сільськогосподарськими товарами, ліками, медичними приладами, деякі операції на підтримку неурядових організацій, офіційні операції дипломатичних місій третіх країн у РФ та міжнародних організацій.

Крім цього, OFAC випустило попередження, що наголошує на ризику санкцій для іноземних фінустанов, які приєднуються до російської Системи передачі фінансових повідомлень.

США вважають, що РФ використовує цю систему, розроблену як альтернативу мережі SWIFT, для підтримки міжнародних фінансових зв'язків, ухилення від санкцій та фінансування своїх воєнних дій. Американський Мінфін також закликає до перегляду зв'язків з банками, які вже приєдналися до СПФП.

Під санкції також потрапили 54 інші банки, у тому числі низка регіональних; 41 фінустанова, що виконує функції реєстратора; 11 чиновників Центробанку РФ, троє функціонерів ВТБ у Шанхаї (Китай) та один — Сбербанку Росії у Нью-Делі (Індія). Зазначимо, що за даними ЦБ РФ, всього в країні на 1 жовтня діяло 317 банків.

Зазначимо, що Газпромбанк є одним із найбільших універсальних фінансових інститутів Росії, має статус системно значущого. Згідно з даними на сайті банку, у нього понад 470 відділень, понад 5 мільйонів активних клієнтів-фізособ та близько 167 тисяч фізосіб-юросіб.