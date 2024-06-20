Українські хакери вивели з ладу російські банки та платіжну систему "Мір"

Українські хакери здійснили масовану DDoS-атаку на російські банки та їх імпортозамінну систему карткових платежів "Мір", що призвело до зупинки всіх карткових розрахунків.

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Про це пише Іt army of Ukraine.

"Коли ми вчора обіцяли покласти усю банківську систему ворога, то були не пусті слова. Бо сьогодні ще більше банків відключено разом з їх імпортозаміненою системою карткових платежів "Мір", а відповідно і всі карткові розрахунки", - пише Іt army.

Згідно з повідомленням, від цієї атаки постраждали великі фінансові установи та сервіси, включаючи такі банки, як ВТБ, Сбербанк, Тінькофф, Альфа-Банк, а також сервіси Білайн, МТС, Ростелеком, Газпромбанк, Мегафон, СБП, НСПК, ЄИРЦ, та безліч менших сервісів.

Ця кібератака є однією з наймасштабніших в історії. Компанії, які спонсорують тероризм, вже кілька годин не можуть надавати онлайн-послуги, що позбавляє росіян можливості користуватися їхніми сервісами.

"Це можливо наймасштабніша DDoS атака в історії! І зробили це ми з вами. За мир, за свободу, за наші цінності!", - наголосили хакери.

Потужні операції хакерів в РФ

Нагадаємо, 9 квітня українські хакери знищили ІТ-інфраструктуру московського підприємства критичної інфраструктури “Москолектор”. Компанія відповідальна за експлуатацію підземних водопровідних труб, кабелів зв'язку, силових кабелів та тепломереж російської столиці.

Перед цим, українські хакери, ймовірно пов’язані з СБУ, знищили дата-центр, де свої дані тримали понад 10 тисяч юридичних осіб, серед яких підприємства російського ВПК, нафтогазового, металургійного, авіакосмічного комплексів, а також телекомунікаційні гіганти.

Наприкінці лютого завдяки атакам українського кібервійська перестав працювати російський сервіс електронної пошти Mаil.ru. Усі користувачі, які перебувають поза територією РФ, та частина внутрішніх юзерів втратили доступ до своїх акаунтів.

У грудні 2023 року стало відомо, що Blackjack здійснили успішну кібероперацію, спрямовану на IT-інфраструктуру "Росводоканалу". У січні 2024 року хакери зламали інфраструктуру московського інтернет-провайдера "М9ком" і завдали шкоди його серверам. А через декілька днів під кібератаку потрапило російське держпідприємство, яке виконує усі будівельні підряди для міністерства війни держави-агресора.

Крім того, 23 січня 2024 року стало відомо про атаку на московського інтернет-провайдера, який обслуговує російські держструктури.