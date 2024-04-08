Українські хакери знищили дата-центр в РФ: його використовували "Лукойл", "Газпром" та Мегафон"

Українські хакери, які, ймовірно, пов’язані зі Службою безпеки, знищили дата-центр, де свої дані тримали більше 10 тисяч юросіб, підприємства російського ВПК, нафтогазового, металургійного, авіакосмічного комплексів, а також телекомунікаційні гіганти.

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Про це повідомило поінформоване джерело "Інтерфакс-Україна".

"Це була спільна операція української хакерської групи BLACKJACK і кібердепартаменту СБУ. Вони знищили понад 300 Тб даних. Це 400 віртуальних і 42 фізичні сервери, на яких розміщувалася внутрішня документація, резервні копії та інші програми, через які клієнти віддалено керували виробничими процесами на підприємствах", - розповів співрозмовник агенства.

Він також зауважив, що мова йде про підприємства РФ "Лукойл", "Роснафта", "Уральський завод цивільної авіації", "НВП "РУБІН", який є у складі холдингу "Роселектроніка", "Уральський завод спецтехніки", "Газпром", "Трансгаз", "Норильський нікель", "Ростелеком", "Телеком" і "Мегафон".

"У хмарному сервісі OwenCloud.ru свої дані містили понад 10 тисяч юросіб - підприємства російського ВПК, нафтогазового, металургійного, авіакосмічного комплексів, а також телекомунікаційні гіганти", - підкреслює співрозмовник видання.

Атаки українських хакерів на російську інфраструктуру

Українські хакери продовжують наносити шкоду інфраструктурі країни-агресора.

У січні ІТ-армія здійснила успішну кібератаку, яка призвела до відключення сервера спеціального зв’язку Міністерства оборони Росії.

У кінці листопада 2023 року група хакерів під назвою Blackjack, яка, можливо, пов'язана зі Службою безпеки України, успішно зламала сайт міністерства праці та соціального захисту РФ.

У грудні 2023 року стало відомо, що Blackjack здійснили успішну кібероперацію, спрямовану на IT-інфраструктуру "Росводоканалу". У січні 2024 року хакери зламали інфраструктуру московського інтернет-провайдера "М9ком" і завдали шкоди його серверам. А через декілька днів під кібератаку потрапило російське держпідприємство, яке виконує усі будівельні підряди для міністерства війни держави-агресора.

Крім того, 23 січня 2024 року стало відомо про атаку на московського інтернет-провайдера, який обслуговує російські держструктури.

У лютому у країні-агресорі РФ перестав працювати безоплатний сервіс електронної пошти Mаil.ru. Він зупинився завдяки атакам українського кібервійська.

Також українські кіберфахівці 16 березня здійснили успішну кібератаку на систему державних послуг Росії, яка використовується для проведення електронного голосування під час так званих "президентських виборів".

Джерело фото: ua.depositphotos.com