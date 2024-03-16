Хакери ГУР зламали сервіс держпослуг РФ, через який голосують росіяни

Кіберфахівці Головного управління розвідки Міноборони України виконали успішну кібератаку на систему державних послуг Росії, яка використовується для проведення електронного голосування під час "президентських виборів".

Про це повідомляє "Укрінформ" з посиланням на джерело в розвідці.

Інформатор видання розповів, що система держпослуг Росії та платформа для голосування зазнали збоїв через дії українських кіберспеціалістів ГУР, які проникли через усі захисні бар'єри.

"Сайт держпослуг Росії лежить. Система голосування лежить. Кіберфахівці ГУР обійшли всі системи захисту. Так буде тривати до кінця голосування", - сказав він.

Згідно з повідомленням, також проводяться кібератаки на електронні сервіси політичної партії "Єдина Росія".

Нагадаємо, 4 березня кіберфахівці з Головного управління розвідки України успішно провели спеціальну кібероперацію проти Росії, завдяки якій отримали доступ до серверів Міністерства оборони РФ.

В результаті цього, українські спецслужби отримали доступ до програмного забезпечення для захисту та шифрування даних, яке застосовувалося російським оборонним відомством, а також до значної кількості конфіденційної службової інформації Міністерства оборони Росії.

Джерело фото: ua.depositphotos.com