Держдеп США допоможе Україні посилити кіберзахист галузі охорони здоров'я

Під час війни Міністерство охорони здоровʼя має підвищений рівень загрози кібератак і спроб втручання у свої інформаційні системи та бази даних, тому відомство посилює кіберзахист.

Про це повідомила пресслужба МОЗ.

Зазначається, що програму підвищення рівня кібербезпеки державних структур України реалізує представництво Фонду цивільних досліджень та розвитку США (CRDF Clobal) у співпраці з Держдепом США. Вона включає постачання обладнання та програмного забезпечення, тренінги із кібербезпеки та програми наставництва.

"Ці заходи посилять спроможність установ, що є бенефіціарами проєкту, у сфері кібербезпеки, створюючи стійкі та адаптивні процеси захисту систем та даних", - наголошують у МОЗ.

Там зауважують, що одним із важливих факторів посилення кібербезпеки закладу є підвищення рівня кваліфікації його ключових співробітників за допомогою навчання та тренінгів.

Так, CRDF Global у колаборації із командою експертів Cyber Unit Technologies провела перший тренінг для ІТ-спеціалістів і державних службовців, де навчила їх розпізнавати кібератаки та правильно реагувати на загрози.

"Розвиток знань та практичних навичок у сфері кібербезпеки наразі життєво важливий. Це наша інтелектуальна зброя, необхідна для запобігання, виявлення та реагування на російські загрози у сфері кібербезпеки", – зазначила заступниця голови МОЗ із питань цифрового розвитку Марія Карчевич.

Учасники тренінгу отримали спеціальні знання та навички для оцінки наявних систем та створення надійного захисту від кіберзагроз та практично відпрацювали умовні реалістичні сценарії втручання в інформаційні системи, зазначили в МОЗ.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоровʼя ініціює зміни у законодавстві, які регулюють сферу телемедицини, щоб пацієнти могли здійснювати діагностику, консультування, реабілітацію навіть поза межами закладу охорони здоров’я

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