Госдеп США поможет Украине усилить киберзащиту в области здравоохранения

Во время войны Министерство здравоохранения имеет повышенный уровень угрозы кибератак и попыток вмешательства в свои информационные системы и базы данных, поэтому ведомство усиливает киберзащиту.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

Программа повышения уровня кибербезопасности государственных структур Украины реализует представительство Фонда гражданских исследований и развития США (CRDF Clobal) в сотрудничестве с Госдепом США. Она включает в себя поставки оборудования и программного обеспечения, тренинги по кибербезопасности и программы наставничества.

"Эти меры усилят способность учреждений, являющихся бенефициарами проекта, в сфере кибербезопасности, создавая устойчивые и адаптивные процессы защиты систем и данных", - отмечают в Минздраве.

Там отмечают, что одним из важных факторов усиления кибербезопасности заведения является повышение уровня квалификации его ключевых сотрудников посредством обучения и тренинга.

CRDF Global в коллаборации с командой экспертов Cyber Unit Technologies провела первый тренинг для ИТ-специалистов и государственных служащих, где научила их распознавать кибератаки и правильно реагировать на угрозы.

"Развитие знаний и практических навыков в сфере кибербезопасности сейчас жизненно важно. Это наше интеллектуальное оружие, необходимое для предотвращения, выявления и реагирования на российские угрозы в сфере кибербезопасности", – отметила заместитель главы Минздрава по вопросам цифрового развития Мария Карчевич.

Участники тренинга получили специальные знания и навыки для оценки имеющихся систем и создания надежной защиты от киберугроз и практически отработали условные реалистичные сценарии вмешательства в информационные системы, отметили в Минздраве.

Напомним, Министерство здравоохранения инициирует изменения в законодательстве, регулирующие сферу телемедицины, чтобы пациенты могли осуществлять диагностику, консультирование, реабилитацию даже вне учреждения здравоохранения.

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