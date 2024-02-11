В Украине хотят интегрировать телемедицину во все виды медицинской помощи

Министерство здравоохранения инициирует изменения в законодательстве, регулирующие сферу телемедицины, чтобы пациенты могли осуществлять диагностику, консультирование, реабилитацию даже за пределами учреждения здравоохранения

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Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

Отмечается, что изменения направлены на интеграцию телемедицины во все виды медицинской помощи – экстренную, первичную, специализированную, паллиативную и реабилитационную.

"В перспективе это улучшит доступность и качество медицинской помощи в целом и, в частности, для хронических больных, людей, которые в результате военных действий вынужденно изменили место своего проживания, жителей прифронтовых зон, сельской и отдаленной местности", - отметили в Минздраве.

Там напомнили, что в июле 2023 года Кабинет Министров Украины одобрил Стратегию развития телемедицины в Украине.

"Одной из ключевых задач документа является проведение анализа законодательства по оказанию медицинской помощи с применением телемедицины и усовершенствование соответствующей нормативно-правовой базы", - объясняют в Минздраве.

Поэтому во исполнение этой задачи ведомство совместно с проектом USAID «Устойчивое развитие национальных систем здравоохранения» (LHSS) провели анализ нормативно-правовой базы, регламентирующей применение телемедицины в Украине.

Результаты анализа были использованы для подготовки Минздрава к нормативно-правовым актам, которые будут способствовать развитию телемедицины в Украине и адаптируют ее к современным условиям и вызовам.

«Действующее законодательство, которое сейчас регулирует сферу предоставления телемедицинских услуг, устаревшее, а в каких-то аспектах даже отстает и не отвечает сегодняшним запросам, – комментирует результаты анализа Мария Карчевич – заместитель министра здравоохранения по вопросам цифрового развития. – Мы стремимся, чтобы благодаря внедрению телемедицины медицинская помощь стала более эффективной и доступной каждому украинцу. В частности, пациенты могли осуществлять диагностику, консультирование, реабилитацию даже вне учреждения здравоохранения. Для этого важно начать изменять подходы к регулированию».

Телемедицина в Украине

Отметим, что по состоянию на конец 2023 года к оказанию телемедицинских услуг подключены 328 учреждений здравоохранения.

Телемедицина в Украине начала активно внедряться еще в 2018 году в сельской местности по привлечению врачей-консультантов, чтобы обеспечить медицинскую помощь и реабилитацию.

Кардинально подход к применению телемедицины и оценке ее эффективности, как указывают в Минздраве, заставили пересмотреть последствия пандемии Covid-19 и особенно полномасштабное вторжение России, когда многие граждане стали вынужденно ограничены в возможностях получения медицинских услуг. Особенно это касается людей, которые находятся в трудных условиях и не имеют возможности обратиться к врачу.

Развитие телемедицины в Украине активно поддерживается ее западными партнерами. Так, стратегия была разработана в сотрудничестве и технической поддержке Проекта устойчивого развития местной системы здравоохранения Агентства США по международному развитию (USAID).

Источник фото: ua.depositphotos.com