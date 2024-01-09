Почти 330 украинских медучреждений подключены к предоставлению телемедицинских услуг, - Минздрав

На конец 2023 года к оказанию телемедицинских услуг подключены 328 учреждений здравоохранения.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Согласно сообщению, в период военного положения Украина получила телемедицинскую гуманитарную помощь на сумму около $ 4 млн.

В 182 медучреждениях Украины уже есть возможность проводить дистанционный мониторинг беременности с помощью портативного диагностического комплекса. А в 30 учреждениях здравоохранения установлены телемедицинские платформы, с помощью которых пациенты могут самостоятельно провести такие базовые обследования, как измерение температуры тела, артериального давления, насыщение крови кислородом, выполнение ЭКГ и т.д. В двух больницах уже установлены виртуальные операционные, позволяющие хирургам участвовать в онлайн-консультировании.

В министерстве отметили, что 1259 медицинских работников научились пользоваться телемедицинским оборудованием, благодаря чему было проведено около 9000 телеконсультаций.

"Телемедицина решает ряд проблем с доступностью услуг, особенно для пациентов, которые по собственному состоянию и удаленности не могут посетить врача. Применение методов и средств телемедицины позволяет врачам ввести телемедицинское консультирование и удаленный мониторинг показателей здоровья. Внедрение телемедицины в отдаленных местностях и условиях нехватки врачей – это современное и эффективное решение в сфере здравоохранения», – подчеркнула Мария Карчевич, заместитель министра здравоохранения по вопросам цифрового развития.

Ожидается, что количество телемедицинских услуг вырастет и в Программе медицинских гарантий. В 2024 году они войдут в 31 из 41 пакета медицинских услуг, что почти в три раза больше, чем в 2023 году.

Среди других стратегических целей остается повышать цифровую компетентность работников здравоохранения и развивать техническое обеспечение для внедрения телемедицинских решений.

В ведомстве отметили, что в 2024 году телемедицина станет мощным инструментом для оказания медицинской и реабилитационной помощи. Благодаря телемедицинским решениям медицинские услуги станут более доступными и удобными.

Телемедицина в Украине

Телемедицина в Украине начала активно внедряться еще в 2018 году в сельской местности с привлечением врачей-консультантов, чтобы обеспечить медицинскую помощь и реабилитацию.

Кардинально подход к применению телемедицины и оценке ее эффективности, как указывают в Минздраве, заставили пересмотреть последствия пандемии Covid-19 и особенно полномасштабное вторжение России, когда многие граждане стали вынужденно ограничены в возможностях получения медицинских услуг. Особенно это касается людей, которые находятся в трудных условиях и не имеют возможности обратиться к врачу.

Стратегия развития телемедицины в Украине была одобрена Кабинетом министров летом 2023 года. Правительство утвердило операционный план реализации на 2023-2025 годы.

В Минздраве отметили, что принятая стратегия позволит повысить стандарты качества предоставления медицинской помощи с применением телемедицины.

Развитие телемедицины в Украине активно поддерживается ее западными партнерами. Так, стратегия была разработана при сотрудничестве и технической поддержке Проекта устойчивого развития местной системы здравоохранения Агентства США по международному развитию (USAID).

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