COVID-19: в Киеве хотят вернуть масочный режим

Киевлян призывают одевать маски в местах скопления людей и соблюдать социальную дистанцию. Это связано с тем, что в Киеве еженедельно фиксируются новые случаи заболевания COVID-19.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник, ссылаясь на рекомендацию Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), призвавшей соблюдать масочный режим и социальную дистанцию, чтобы избежать заражения COVID-19.

"Соответствующее заявление генеральный директор ВОЗ сделал после того, как во многих странах в течение нескольких недель росло количество респираторных заболеваний, вызванных COVID-19, гриппом и другими патогенами. В Киеве этот вопрос тоже актуален. Ведь еженедельно фиксируются новые случаи заболевания коронавирусом. Среди больных, которые госпитализированы, есть и тяжелые пациенты", – отметил Поворозник.

Он подчеркнул, что киевлянам целесообразно вернуться к масочному режиму в местах скопления людей для уменьшения риска заражения.

"Речь идет в первую очередь о вашем здоровье, которое нужно беречь. В частности, при ухудшении состояния и первых симптомах недуга следует обязательно обращаться к своему семейному врачу и, при необходимости, вовремя проходить тестирование на COVID-19", – отметил Поворозник.

Как защититься от COVID-19

Основой для защиты против тяжелого течения COVID-19 является курс трех прививок. Получение двух доз первичной вакцинации и бустерную прививку, которую вводят через 5 месяцев после первичной вакцинации.

Дополнительный бустер можно получить после консультации с семейным врачом или в пункте прививки, учитывая обновленные рекомендации Минздрава.

В Минздраве напомнили, что в настоящее время вакцинация против COVID-19 в Украине остается бесплатной.

"Людям, имеющим ослабленный иммунитет или сопутствующие заболевания; беременным; людям старше 60 лет; тем, кто находится в группе риска тяжелого течения и смерти в результате коронавирусной болезни, - необходимо позаботиться об иммунной защите и привиться. Записаться на прививку можно у семейного врача и пунктах прививок", - советуют в Минздраве.

Коронавирус в Украине

Напомним, в начале ноября впервые в Украине лабораторно был подтвержден случай нового субварианта штамма коронавируса "Омикрон" под названием "Пирола". Его обнаружили в Ровенской области у 20-летнего мужчины.

Также в шести областях Украины зафиксированы десять случаев заболевания новым подвидом штамма COVID-19 - "Эрис".

Отметим, что 1 июля текущего года в Украине завершилось действие карантинных ограничений и режима чрезвычайной ситуации, которые были введены в связи с пандемией COVID-19.

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