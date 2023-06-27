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В Україні завершується дія карантину через COVID-19
З 1 липня поточного року в Україні завершується дія карантинних обмежень та режиму надзвичайної ситуації які були введені у зв’язку з пандемією COVID-19.
Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання Кабінету міністрів.
Він нагадав, що COVID-19 став для українців важким випробуванням, а усі рішення, які приймалися під час пандемії час були спрямовані на те, аби зберегти життя людей.
За словами Шмигаля, механізми реагування, які були відпрацьовані за період пандемії, стали в нагоді під час повномасштабної війни.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"Тепер відповідаємо на нові виклики, озброєні новими методами та підходами. Дякую медикам, які всі ці роки самовіддано боролися з пандемією та зробили все, аби мінімізувати її наслідки", - розповів Шмигаль.
Він наголосив, шо сьогодні наші лікарі та медсестри не менш героїчно допомагають захисникам та цивільним в умовах повномасштабної війни.
Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров’я 5 травня заявила, що Covid-19 більше не є надзвичайною ситуацією в глобальному масштабі. В організації вважають, що пандемія, яка забрала життя понад 6,9 мільйона людей, завершується.