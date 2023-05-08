Ляшко назвав, скільки в Україні перехворіло коронавірусом і померли від хвороби

В Україні з початку пандемії COVID-19 зареєстрували 5,5 млн випадків захворювань на коронавірус. Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко - повідомило РБК-Україна.

Як зазначив міністр охорони здоров‘я, понад 110 тисяч українців, які захворіли на коронавірус, померли від хвороби.

"З початку пандемії в Україні було зафіксовано 5 млн 544 тисячі випадків захворювання COVID-19. Летальних випадків було зареєстровано 112 268, в тому числі 89 смертей у дітей", - повідомив голова МОЗ.

Серед медичних працівників в Україні діагностували COVID-19 154 394 особам, з них кількість померлих - 1256.

Від початку вакцинації українці отримали 35 409 256 щеплень проти COVID. Одну дозу отримали 16 млн 339 тисяч осіб, дві дози - 15 млн 484 тисяч.

Нагадаємо, в Україні Кабінет міністрів продовжив режим надзвичайної ситуації в єдиній державній системі цивільного захисту через епідемію коронавірусної хвороби, а також карантин на всій території України до 30 червня.

Всесвітня організація охорони здоров’я заявила в п’ятницю, 5 травня, що Covid-19 більше не є надзвичайною ситуацією в глобальному масштабі. В організації вважають, що пандемія, яка забрала життя понад 6,9 мільйона людей, завершується.

У США термін дії надзвичайного стану у сфері охорони здоров’я, оголошений у зв’язку з COVID-19, закінчується 11 травня.