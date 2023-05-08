Ляшко назвал, сколько в Украине переболело коронавирусом и умерло от болезни

В Украине с начала пандемии COVID-19 зарегистрировали 5,5 млн случаев заболеваний коронавирусом. Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко – сообщило РБК-Украина.

Как отметил министр здравоохранения, более 110 тысяч украинцев, заболевших коронавирусом, умерли от болезни.

"С начала пандемии в Украине было зафиксировано 5 млн 544 тысяч случаев заболевания COVID-19. Летальных случаев было зарегистрировано 112 268, в том числе 89 смертей у детей", - сообщил глава Минздрава.

Среди медицинских работников в Украине диагностировали COVID-19 154 394 человек, из них количество умерших - 1256.

С начала вакцинации украинцы получили 35 409 256 прививок против COVID. Одну дозу получили 16 млн 339 тысяч человек, две дозы – 15 млн 484 тысяч.

Напомним, в Украине Кабинет министров продлил режим чрезвычайной ситуации в единой государственной системе гражданской защиты из-за эпидемии коронавирусной болезни, а также карантин на всей территории Украины до 30 июня.

Всемирная организация здравоохранения заявила в пятницу, 5 мая, что Covid-19 больше не чрезвычайная ситуация в глобальном масштабе. В организации считают, что пандемия, унесшая жизни более 6,9 миллиона человек, завершается.

В США срок действия чрезвычайного положения в сфере здравоохранения, объявленный в связи с COVID-19, истекает 11 мая.