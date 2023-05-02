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В мае США отменят обязательную вакцинацию от COVID-19 для иностранных путешественников

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В мае США отменят обязательную вакцинацию от COVID-19 для иностранных путешественников. Фото: Unsplash Не вакцинувалися: "Київтеплоенерго" відсторони

Соединенные Штаты отменят требование обязательной вакцинации от COVID-19 для международных путешественников и федеральных служащих. Об этом сообщило международное агентство Reuters.

Изменения по отмене обязательной вакцинации вступят в действие 11 мая.

В частности, министерство внутренней безопасности также сообщило, что с 12 мая не потребуют от путешественников, не являющихся гражданами США, въезжающими в Соединенные Штаты через наземные пункты въезда и паромы, вакцинироваться от COVID-19 и давать подтверждение вакцинации по запросу .

Как напоминают в агентстве, в феврале Палата представителей США проголосовала за отмену требования по вакцинации от COVID-19 для большинства иностранных авиапутешественников - одного из немногих ограничений на путешествия из-за действующих пандемий.

По правилам администрации Байдена, введенным в сентябре 2021 года, около 3,5 миллиона федеральных служащих и подрядчиков должны были вакцинироваться, иначе им угрожало увольнение или дисциплинарное взыскание.

Впрочем, требование не применяются уже более года после ряда судебных решений.

Напомним, украинцы, которые вакцинировались против COVID-19 за границей и получили соответствующий иностранный сертификат, могут сформировать его через приложение "Действие".

Такая возможность стала доступна на базе нового технического решения – считывателя, проверяющего подлинность полученных цифровых документов о вакцинации.

Кабинет министров 25 апреля продлил режим чрезвычайной ситуации в единой государственной системе гражданской защиты из-за эпидемии коронавирусной болезни, а также карантин на всей территории Украины до 30 июня.

Автор:
Альона Чернецкая