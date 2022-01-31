Не вакцинировались: "Киевтеплоэнерго" отстранило от работы почти 400 сотрудников

КП "Киевтеплоэнерго": не допустило к работе 382 невакцинированных сотрудника — это связано с тем, что с 31 января начал действовать соответствующий приказ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Отстранение с 31 января невакцинированных работников по приказу Минздрава — болезненный вынужденный шаг. Но это не повлияет на постоянное теплоснабжение столицы. В КП "Киевтеплоэнерго" вакцинировано более 90% персонала", — говорится в пресс-релизе.

На предприятии заранее разработали план замещения оперативного невакцинированного персонала.

"Мы изменили график работы оперативного персонала и перераспределили обязанности. Поэтому отстранение работников без "зеленого" сертификата не повлияет на стабильность теплоснабжения и сроки устранения аварийных повреждений оборудования и сетей", — заявил директор СП "Киевские тепловые сети" КП "Киевтеплоэнерго" Василий Деревицкий.

С 31 января работники органов местного самоуправления, государственных и коммунальных заведений здравоохранения и различных коммунальных учреждений и организаций обязаны быть вакцинированными хотя бы одной дозой препарата. В противном случае им грозит отстранение от работы без сохранения заработной платы.

Требование не касается только тех, кто имеет абсолютные противопоказания к прививкам от Covid-19 и подтверждающее это медицинское заключение.

Первыми с 8 ноября 2021 года в Украине отстранили от работы невакцинированных педагогов и работников центральных и местных органов власти. После этого в Минздраве изменили список профессий, для которых вакцинация обязательна.

С 9 декабря 2021 года от работы также начали отстранять непривитых работников учреждений социальной сферы, защиты прав детей и реабилитационных учреждений, государственных служащих, сотрудников стратегических для государства предприятий, в том числе "Укрпочты", "Укрзализныци", "Нафтогаза".