Общество 1 час назад

Невакцинированных украинцев с сегодняшнего дня отстранят от работы: кого коснется

С сегодняшнего дня работодателей обязуют не допускать к работе сотрудников, которые не прошли обязательную вакцинацию от COVID-19

Чиновников и учителей без прививки с 8 ноября не допускают к работе Чиновников и учителей без прививки с 8 ноября не допускают к работе
Чиновников и учителей без прививки с 8 ноября не допускают к работе

С 8 ноября непривитые представители профессий, которые подлежат обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19, должны будут отстранены от работы.

Соответствующее постановление № 1096 Кабинетов министров вступает в силу с 8 ноября 2021 года.

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Работодателей обязуют не допускать к работе сотрудников, которые не прошли обязательную вакцинацию от COVID-19. Допуском к работе будет даже одна доза вакцины от коронавируса, если ее нет — работника устраняют без сохранения заработной платы.

Пока что прививки от коронавируса в Украине обязательны для:

- работников центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов;

- местных государственных администраций и их структурных подразделений;

- учреждений высшего, послевузовского, профессионального, профессиональной (профессионально-технического), общего среднего, в том числе специальных, дошкольного, внешкольного образования, учреждений специального образования и учреждений независимо от типа и формы собственности.

Список профессий в будущем обещают расширить.

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Новые ограничения не коснуться людей, которые имеют абсолютные противопоказания к проведению профилактических прививок против СOVID-19. Для этого они должны предоставить медицинское заключение о наличии противопоказаний к вакцинации против СOVID-19, выданное учреждением здравоохранения.

Невакцинированных работников будут отстранять от работы приказом или распоряжением руководителя.

В документе сказано, что срок отстранения устанавливают "до устранения причин, которые его обусловили". 

Напомним, в начале октября Министерство здравоохранения Украины своим приказом утвердило перечень организаций, представители которых подлежат обязательной вакцинации против COVID-19.

Отметим, в Окружной административный суд Киев поступил иск от гражданина по имени Дмитрий Ламза, в котором тот требует признать противоправным приказ Министерства здравоохранения об утверждении перечня профессий, работники которых подлежат обязательной вакцинации.

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