Политика 40 минут назад

Обязательность вакцинации от Covid-19 для чиновников и педагогов обжаловали в суде

Пока суд решает, что делать с поступившим иском, в частности приостанавливать ли приказ хотя бы временно

Фото: Центр общественного здоровья при Минздраве Фото: Центр общественного здоровья при Минздраве
Фото: Центр общественного здоровья при Минздраве

В Окружной административный суд Киев поступил иск от гражданина по имени Дмитрий Ламза, в котором тот требует признать противоправным приказ Министерства здравоохранения об утверждении перечня профессий, работники которых подлежат обязательной вакцинации.

Как говорится в сообщении суда, ему поступило и заявление об обеспечении данного иска, где истец просит ОАСК приостановить действие соответствующего приказа.

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Сейчас суд решает вопрос об открытии производства по данному административному иску и выясняет наличие правовых оснований для принятия мер его обеспечения.

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Напомним, данный приказ был принят Минздравом 4 октября и утвержден Министерством юстиции 7 октября. Он предусматривает, что для предотвращения распространения в Украине коронавирусной инфекции обязательной вакцинации подлежат работники центральных органов власти и их территориальных органов, работники органов местной власти, а также работники учреждений образования.

Однако приказ пока не действует — он должен будет вступить в силу через месяц со дня его опубликования.

Если до этого момента представители перечисленных категорий не будут привиты от Covid-19, они будут отстранены от работы на весь период карантина без сохранения зарплаты.

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