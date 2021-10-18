  • Главная
  • Политика и экономика
  • В мире
В мире 1 час назад

"Придется жить, как с гриппом": в ВОЗ спрогнозировали конец пандемии Covid-19 в 2022 году

По словам представителя организации, сейчас уже достаточно вакцин, чтобы привить всех желающих

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Руководитель Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге прогнозирует, что в 2022 году пандемия коронавирусной инфекции закончится, а меры против этой болезни останутся сродни мерам против гриппа. Об этом он заявил в интервью белорусскому каналу СТВ.

"Я оптимист. Я считаю, что в следующем году мы выйдем из пандемии, но, конечно же, коронавирус не закончится. И, возможно, нам придется с ним жить. Но, знаете, это как с гриппом: есть вакцины от гриппа, каждый год они адаптируются под новые штаммы, люди вакцинируются — и все нормально", — заявил Клюге.

Подпишитесь на канал DELO.UA

По его словам, чтобы пандемия не повторилась, важно учиться на ошибках прошлого и извлекать из них уроки.

"Сейчас, мне кажется, уже достаточно вакцин, чтобы вакцинировать всех желающих. Нужно, чтобы по крайней мере 80-85% населения были вакцинированы, чтобы мы могли чувствовать себя в безопасности", — добавил представитель ВОЗ.

Читайте также:
Пандемия Covid-19 продлится еще до пяти лет — Минздрав

При этом он подчеркнул, что его организация никогда не рекомендовала введение локдаунов и подчеркивала важность обеспечения перемещения граждан и торговли.

"Мы никогда не выступали за введение локдаунов, однако мы всегда выступали за такие меры, как вакцинация, ношение масок, физическое дистанцирование, а также более четкий контроль при пересечении границ и более интенсивное тестирование на коронавирус, в том числе и с выявлением генома вируса, чтобы мы вовремя могли заметить новые штаммы", — отметил Клюге.

Напомним, что в сентябре директор американской компании-производителя вакцин Moderna Стефан Бансель заявлял, что пандемия Covid-19 может закончиться через год.

Источник фото: Depositphotos

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Переход Херсона в "красную" зону спровоцировал бум вакцинации в городе (ВИДЕО)
Переход Херсона в "красную" зону спровоцировал бум вакцинации в городе (ВИДЕО)
Коронавирус: за сутки в Украине зафиксировано более 11 тысяч новых зараженных
Коронавирус: за сутки в Украине зафиксировано более 11 тысяч новых зараженных
COVID-19: за сутки в Украине выявили более 9 тысяч новых заражений
COVID-19: за сутки в Украине выявили более 9 тысяч новых заражений
Загрузка...
Новое видео
Як залишатися у попиті і вміти пристосовуватися до змін — Валерія Заболотна

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. ОБСЕ свернула свою работу в оккупированном Донецке

  3. Разведка США в шоке: Китай запустил гиперзвуковую ракету, которая облетела весь земной шар

  4. Организация здравоохранения — это не мое: Комаровский дважды отказал Зеленскому

  5. В Киеве арестовали Театр юного зрителя

Ивент
На HR Wisdom Summit 20 топових HRD поділилися трендами, що скоро змінять ринок праці
На HR Wisdom Summit 20 топових HRD поділилися трендами, що скоро змінять ринок праці
29 вересня у DTEK Academy відбулася головна подія року HR-спільноти України — HR Wisdom Summit, організована бізнес/медіа бюро еkonomika+, діловим онлайн-медіа delo.ua та журналом "ТОП-100. Рейтинги найбільших".
Загрузка...