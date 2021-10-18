"Придется жить, как с гриппом": в ВОЗ спрогнозировали конец пандемии Covid-19 в 2022 году

Руководитель Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге прогнозирует, что в 2022 году пандемия коронавирусной инфекции закончится, а меры против этой болезни останутся сродни мерам против гриппа. Об этом он заявил в интервью белорусскому каналу СТВ.

"Я оптимист. Я считаю, что в следующем году мы выйдем из пандемии, но, конечно же, коронавирус не закончится. И, возможно, нам придется с ним жить. Но, знаете, это как с гриппом: есть вакцины от гриппа, каждый год они адаптируются под новые штаммы, люди вакцинируются — и все нормально", — заявил Клюге.

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По его словам, чтобы пандемия не повторилась, важно учиться на ошибках прошлого и извлекать из них уроки.

"Сейчас, мне кажется, уже достаточно вакцин, чтобы вакцинировать всех желающих. Нужно, чтобы по крайней мере 80-85% населения были вакцинированы, чтобы мы могли чувствовать себя в безопасности", — добавил представитель ВОЗ.

При этом он подчеркнул, что его организация никогда не рекомендовала введение локдаунов и подчеркивала важность обеспечения перемещения граждан и торговли.

"Мы никогда не выступали за введение локдаунов, однако мы всегда выступали за такие меры, как вакцинация, ношение масок, физическое дистанцирование, а также более четкий контроль при пересечении границ и более интенсивное тестирование на коронавирус, в том числе и с выявлением генома вируса, чтобы мы вовремя могли заметить новые штаммы", — отметил Клюге.

Напомним, что в сентябре директор американской компании-производителя вакцин Moderna Стефан Бансель заявлял, что пандемия Covid-19 может закончиться через год.