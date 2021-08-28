Общество 60 минут назад

Пандемия Covid-19 продлится еще до пяти лет — Минздрав

"Пока не появится какая-то общая мировая стратегия профилактики или лечения"

Фото: GettyImages Фото: GettyImages
Фото: GettyImages

Заместитель министра здравоохранения — главный санитарный врач Украины Игорь Кузин прогнозирует, что пандемия коронавирусной инфекции в мире продлится еще от двух до пяти лет. Об этом он сказал в интервью "BBC Украина".

"В этом году это точно не закончится. Вирус быстро мутирует, и каждый месяц мы можем сталкиваться с новыми штаммами. Но и наука не стоит на месте, появляются новые вакцины. Это будет продолжаться, по крайней мере, еще несколько лет. От двух до пяти. Пока не появится какая-то общая мировая стратегия профилактики в виде или универсальной прививки, или лечения", — отметил он.

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В то же время Кузин прогнозирует, что ношение масок в определенных местах будет обязательным примерно так же долго, до самого конца пандемии.

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"Маски будут оставаться еще достаточно долго — возможно, до последних дней преодоления пандемии в мире. Маски являются довольно эффективным профилактическим средством относительно всей группы острых респираторных вирусных инфекций", — отметил главсанврач.

По словам Кузина, маски рекомендованы для ношения в помещениях даже для вакцинированных людей и являются простым и эффективным механизмом защиты, в частности, зимой они защищают также от гриппа.

Напомним, по словам Кузина, новый локдаун в Украине из-за коронавируса могут ввести уже в ноябре этого года. При этом на сегодня адаптивный карантин из-за Covid-19 продлен правительством до октября.

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