Кабмин продлил карантин в Украине до октября

Кабинет министров на заседании 11 августа решил продлить действие в Украине адаптивного карантина для предотвращения заболеваемости Covid-19 на месяц, до 1 октября. Об этом сообщил в своем Telegram-канале премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Текущая эпидемическая ситуация контролируема, но специалисты начинают фиксировать первые негативные тенденции увеличения госпитализаций по коронавирусу", — написал он.

По словам главы правительства, правительство готовит больницы к приему ковидных больных, а количество коек с подведенным кислородом сейчас составляет почти 100%.

"Кроме того, отдельно закуплено 15 тысяч кислородных концентраторов, которые позволят лечить украинцев на амбулаторном этапе", — отметил Шмыгаль.

Напомним, что Министерство здравоохранения накануне инициировало продление карантина в Украине по меньшей мере на два месяца, то есть до начала ноября.

Отметим, что 16 июня Кабмин решил продлить адаптивный карантин в Украине на два месяца — до конца августа. При этом за неделю до этого замминистра здравоохранения и главный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявлял, что из-за появления в Украине штамма коронавируса "Дельта" стране следует готовиться к возвращению в "красную зону".

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