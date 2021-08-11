Политика 50 минут назад

Кабмин продлил карантин в Украине до октября

По словам Шмыгаля, текущая эпидемическая ситуация контролируема, но уже фиксируются первые негативные тенденции

Фото: пресс-служба Кабмина Фото: пресс-служба Кабмина
Фото: пресс-служба Кабмина

Кабинет министров на заседании 11 августа решил продлить действие в Украине адаптивного карантина для предотвращения заболеваемости Covid-19 на месяц, до 1 октября. Об этом сообщил в своем Telegram-канале премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Текущая эпидемическая ситуация контролируема, но специалисты начинают фиксировать первые негативные тенденции увеличения госпитализаций по коронавирусу", — написал он.

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По словам главы правительства, правительство готовит больницы к приему ковидных больных, а количество коек с подведенным кислородом сейчас составляет почти 100%.

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"Кроме того, отдельно закуплено 15 тысяч кислородных концентраторов, которые позволят лечить украинцев на амбулаторном этапе", — отметил Шмыгаль.

Напомним, что Министерство здравоохранения накануне инициировало продление карантина в Украине по меньшей мере на два месяца, то есть до начала ноября.

Отметим, что 16 июня Кабмин решил продлить адаптивный карантин в Украине на два месяца — до конца августа. При этом за неделю до этого замминистра здравоохранения и главный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявлял, что из-за появления в Украине штамма коронавируса "Дельта" стране следует готовиться к возвращению в "красную зону".

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