Минздрав инициирует продление карантина в Украине до ноября

Министерство здравоохранения будет предлагать Кабинету министров продлить на территории Украины адаптивный карантин из-за коронавирусной инфекции еще на два месяца. Об этом журналистам сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает "Укринформ".

"Сегодня в Украине продолжает действовать адаптивный карантин. Сейчас он до конца лета, но предварительно мы проговорили с учетом той эпидситуации, которую видим сегодня в европейском регионе. В Украине также надо будет продлить как минимум на два месяца, мы в ближайшее время будем инициировать перед Кабинетом министров", — сказал он.

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По словам министра, если в Украине сохранится "зеленый" уровень эпидемической опасности, образовательный процесс в школах начнется без каких-либо дополнительных ограничений, только с учетом карантинных правил для всех общественных заведений.

В случае же, если та или иная область будет переходить на другой уровень эпидопасности, образовательный процесс в ней будет продолжаться только в случае вакцинации 80% педагогов в соответствующем учебном заведении. Сейчас, по словам Ляшко, лишь в некоторых регионах вакцинировано более 50% педагогов.

Напомним, что еще 16 июня Кабмин решил продлить адаптивный карантин в Украине на два месяца — до конца августа.

Отметим, что неделей ранее замминистра здравоохранения и главный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявил, что из-за появления в Украине штамма коронавируса "Дельта" стране следует готовиться к возвращению в "красную зону".

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