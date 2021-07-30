В общественный транспорт — по электронному пропуску: Киев готовится к новому локдауну

Власти Киева разрабатывают алгоритм внедрения электронных пропусков для проезда в транспорте на случай введения нового локдауна.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель главы Киевской горгосадминистрации (КГГА) Михаил Поворозник.

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"Учитывая предыдущий опыт, мы решили, что в случае необходимости введения в столице строгого локдауна для перевозки общественным транспортом работников критической инфраструктуры будут введены электронные пропуска. Сейчас подразделения КГГА разрабатывают алгоритм внедрения этой процедуры. Как только работа над алгоритмом будет завершена, его опубликуют на официальном портале КГГА. Сегодня же то, что могут сделать руководители таких предприятий, — определить потребность в пропусках и сориентироваться, для кого они могут быть действительно необходимы", — написал замглавы КГГА.

Поворозник подчеркнул, что пока никаких списков в КГГА направлять не нужно.

"Все необходимые инструкции и разъяснения по оформлению электронных пропусков будут обнародованы на официальном портале Киева. Также оперативную информацию о карантине, если его решат вводить, можно получить из Тelegram-канала КГГА и в других социальных сетях городской администрации", — добавил чиновник.

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В свою очередь главный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявил в эфире "Сніданку з 1+1", что в Украине будет продлен карантин.

"По поводу продления карантина. Он будет продлен, потому что мы понимаем, что к карантину привязывается много организационных мероприятий. Поэтому он будет продлен", — рассказал он.

Кузин отметил, что в Украине есть области, в которых ухудшается COVID-статистика. В частности, это районы Луганской, Донецкой, Харьковской, Львовской областей.

Напомним, на период строгих ограничений, введенных с 5 апреля, в Киеве выдали 500 тысяч спецпропусков для проезда в общественном транспорте столицы, что на 100 тысяч больше, чем за время прошлогоднего локдауна.

Мэр Киева Виталий Кличко тогда заявил, что спецпропуска получили все, от кого зависит обеспечение жизнедеятельности города.

Перед этим, 26 марта, КП "Киевпастранс" изменило правила перевозки пассажиров в период карантина, разрешив брать в салон не только сидячих, но и определенное количество стоячих пассажиров.

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