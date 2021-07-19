В Киеве для проезда в общественном транспорте введут электронные спецпропуска

В Киевской городской госадминистрации (КГГА) анонсировали выпуск персонализированных электронных спецпропусков для проезда в общественном транспорте.

Как сообщает пресс-служба КГГА, электронные пропуска будут выпускать в рамках подготовки к третьей волне эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Так, местные власти направят обращение к руководителям предприятий, учреждений и организаций критической инфраструктуры всех форм собственности по составлению и направления в КГГА списков работников, требующих спецпропуска на проезд в общественном транспорте в случае введения усиленного карантина.

Заместитель главы КГГА Николай Поворозник подчеркнул, что одним из важных и действенных факторов в противодействии распространению болезни является избежание больших скоплений людей, в связи с чем ограничивается работа общественного транспорта.

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"Для того, чтобы обеспечить жизнедеятельность столицы, в ближайшее время предприятия критической инфраструктуры должны предоставить информацию о необходимом количестве пропусков. На этот раз мы планируем ввести электронные пропуска. Таким образом мы персонализируем пропуска, чтобы ими могли воспользоваться только киевляне, которые работают на предприятиях критической инфраструктуры", — рассказал Поворозник.

Напомним, на период строгих ограничений, введенных с 5 апреля, в Киеве выдали 500 тысяч спецпропусков для проезда в общественном транспорте столицы, что на 100 тысяч больше, чем за время прошлогоднего локдауна.

Мэр Киева Виталий Кличко тогда заявил, что спецпропуска получили все, от кого зависит обеспечение жизнедеятельности города.

Перед этим 26 марта КП "Киевпастранс" изменило правила перевозки пассажиров в период карантина, разрешив брать в салон не только сидячих, но и определенное количество стоячих пассажиров.