Адвокатам разрешили ездить в гортранспорте Киева без спецпропусков

Киевская городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций разрешила адвокатам пользоваться общественным транспортом столицы во время локдауна по служебным удостоверениям.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook заместитель мэра — секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко.

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"Убежден, что даже на время локдауна передвижение адвокатов по столице должно быть максимально упрощенным с целью осуществления ими надлежащей защиты прав, свобод и интересов наших сограждан", — написал он.

Отметим, что согласно опросу группы "Рейтинг", 55% киевлян одобряют введение спецпропусков на поездки в общественном транспорте столицы во время локдауна при том, что сам локдаун одобряют 72%.

Ранее эти же социологи выяснили, что электората партии мэра Киева — "УДАР Виталия Кличко" - больше всего сторонников введения локдауна по всей стране — 83%.

Напомним также, что накануне в Европейской Бизнес Ассоциации заявили, что сотрудники предприятий критической инфраструктуры оказались недостаточно обеспечены специальными пропусками на городской транспорт в Киеве в период жесткого карантина, введенного из-за Covid-19. Сам локдаун в Киеве накануне продлили до конца апреля.