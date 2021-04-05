Общество 40 минут назад

В Киеве поймали девушку, продававшую на улице поддельные спецпропуска на транспорт (ФОТО)

Билет со справкой о трудоустройстве в больнице обходился людям в 200 грн

Фото: ГУ НП в Киеве Фото: ГУ НП в Киеве
Фото: ГУ НП в Киеве

Столичные правоохранители разоблачили киевлянку, распространявшую спецбилеты для проезда в общественном транспорте. Об этом говорится в сообщении Главного управление полиции в Киеве.

Отмечается, что в ходе патрулирования Святошинского района инспекторы патрульной полиции заметили скопление людей на остановке общественного транспорта. Когда полицейские подошли к гражданам, чтобы сделать замечание за нарушение карантинных требований, то увидели девушку, продававшую спецбилеты. Для выяснения обстоятельств ее пригласили в районное управление полиции.

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В ходе беседы 18-летняя киевлянка сообщила, что заказала спецбилеты и справки о трудоустройстве в одной из больниц Киева через интернет. Девушка перечислила 5000 грн за пропуска и справки, которые в дальнейшем для граждан стоили 200 грн за один билет.

Часть вещественных доказательств правоохранители изъяли для дальнейшего направления на экспертизу, а несколько поддельных документов злоумышленница успела продать.

Святошинское управление полиции открыло производство по части 1 статьи 358 Уголовного кодекса (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов).

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Сейчас проводятся необходимые следственные действия, в ходе которых устанавливаются лица, изготавливавшие поддельные документы. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан или ареста на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до двух лет.

Напомним, ранее в понедельник в Офисе президента жестко раскритиковали организацию выдачи властями Киева спецпропусков, которые требуются с 5 апреля для пользования общественным транспортом столицы. В частности, там заявили, что считают недопустимой ситуацию с обеспечением пропусками медиков.

Перед этим в Киевгорадминистрации сообщили, что изготовили 500 тысяч пропусков для пользования транспортом, из чего выдали уже 437 тысяч, а оставшиеся 63 раздадут непосредственно в течение дня 5 апреля.

Также власти заверяют, что на маршруты столицы в первый день такого режима вышли более 1130 единиц подвижного состава, то есть весь наземный коммунальный общественный транспорт. Метрополитен при этом также работает в обычном режиме.

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