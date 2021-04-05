В ОП жестко раскритиковали ситуацию со спецпропусками на транспорт в Киеве

В Офисе президента раскритиковали организацию выдачи властями Киева спецпропусков, которые требуются с 5 апреля для пользования общественным транспортом столицы. Об этом говорится в сообщении ОП.

"Печать спецпропусков, организация их выдачи и обеспечения спецпропусками всех работников предприятий критической инфраструктуры является ответственностью власти города Киева. Вынуждены констатировать, что эта задача не была выполнена должным образом. Из соответствующих отчетов и многочисленных сообщений видим, что без спецпропусков осталась, среди прочего, и часть медицинских работников", — заявили у Зеленского.

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В президентском офисе подчеркивают, что считают такую ​​ситуацию недопустимой и требуют от властей Киева срочно исправить ситуацию, обеспечив жителей города спецпропусками согласно установленному порядку.

"Должно быть обеспечено и достаточное количество единиц транспорта на маршрутах для перевозки", — добавили при этом в ОП.

Кроме того, представителей городской власти призвали также довести до сведения руководителей предприятий и организаций Киева, которые могут быть переведены на дистанционный режим работы, о необходимости обеспечить такой режим для своих работников.

Напомним, ранее в Киевгорадминистрации сообщили, что изготовили 500 тысяч пропусков для пользования транспортом, из чего выдали уже 437 тысячи, а оставшиеся 63 раздадут в течение 5 апреля.

Также власти заверяют, что на маршруты столицы 5 апреля вышли более 1130 единиц подвижного состава, то есть весь наземный коммунальный общественный транспорт. Метрополитен при этом также работает в обычном режиме.