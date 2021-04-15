Общество 1 час назад

72% киевлян поддерживают локдаун — опрос

При этом 37% жителей Киева заявляют, что уже переболели Covid-19, а 42% лично знали умерших от этой болезни

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

72% жителей Киева поддерживают решение властей столицы ввести усиленный карантин (локдаун) с 5 по 16 апреля, а 26% — не поддерживают. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг", проведенного 10-11 апреля, то есть до решения о продлении локдауна до 30 апреля.

При этом лишь 56% считают, что в результате введения локдауна распространение коронавируса в Киеве уменьшится, а 41% считают наоборот. Среди тех, кто поддерживает локдаун, 29% все же считают его в этом вопросе неэффективным, а среди поддерживающих — 22% как раз полагают, что эта мера позволит снизить распространение инфекции.

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Продление карантина поддерживают 69% опрошенных, не поддерживают 30%. В то же время лишь 55% одобряют введение спецпропусков на поездки в общественном транспорте столицы во время локдауна, а 44% — не одобряют.

Поддержка этих мер растет с ростом уровня доходов киевлян. Так, среди бедных локдаун поддерживают лишь 57%, а среди наиболее обеспеченных — 74% респондентов. В свою очередь, перевозку пассажиров лишь по спецпропускам в Киеве поддерживает лишь 43% бедных жителей, но 61% богатых.

В то же время 46% киевлян считают действия городской власти в борьбе с коронавирусом оптимальными, действия центральной так оценивают 36%. По мнению 38% респондентов в Киеве, действия правительства слишком мягкие, а 13% — слишком жесткие. В отношении городской власти такие оценки дают соответственно 30% и 16% киевлян.

При этом 49% жителей столицы считает эффективной реакцию мэра Виталия Кличко на угрозу коронавируса, в то время как в отношении президента Владимира Зеленского такую оценку дают 29%, а в отношении премьер-министра Дениса Шмыгаля — лишь 18%.

Боятся, что заразятся коронавирусом, 52% киевлян, а что им заразится кто-то из их близких, — 83%. Несколько больше этим страхам подвержены женщины и люди более старшего возраста.

При этом 37% жителей Киева заявляют, что уже переболели Covid-19, а 60% — что не болели. Из 439 опрошенных, давших первый ответ, 64% заявили, что получили положительный тест, а 35% просто ощущали соответствующие симптомы.

9% переболевших перенесли болезнь тяжело, 42% — средне, а 49% — легко. При этом о более тяжелом ее течении заявляют, опять-таки, женщины и люди более старшего возраста при том, что мужчины заявляют, что переболели, заметно чаще — 71% против 59% женщин.

60% киевлян заявляют, что лично знакомы с теми, кто на момент опроса болел Covid-19, а 42% — что были знакомы с кем-то, кто от этой болезни умер.

Сделать же себе прививку от коронавируса готовы 50% жителей столицы, а не готовы 48%. Среди самых бедных хотели бы привиться лишь 39%, а среди людей среднего достатка и обеспеченных — по 54%.

Опрос был проведен 10-11 апреля среди 1200 респондентов методом телефонных интервью с использованием компьютера (CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонов. Ошибка репрезентативности исследования с вероятностью 0,95 составляет не более 2,8%.

Отметим, что накануне в Европейской Бизнес Ассоциации заявили, что сотрудники предприятий критической инфраструктуры оказались недостаточно обеспечены специальными пропусками на городской транспорт в Киеве в период жесткого карантина из-за Covid-19.

Напомним также, что среди сторонников партии "УДАР Виталия Кличко", по данным "Рейтинга", больше всего сторонников введения локдауна по всей стране — 83%.

Источник фото: Depositphotos

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