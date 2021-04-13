ЕБА: Многие предприятия критической инфраструктуры Киева не получили пропуски на транспорт

В Европейской Бизнес Ассоциации заявляют, что сотрудники предприятий критической инфраструктуры оказались недостаточно обеспечены специальными пропусками на городской транспорт в Киеве в период жесткого карантина из-за Covid-19.

Как отмечается в сообщении пресс-службы ЕБА, бизнес с пониманием относится к введению ограничительных мер, поскольку жизнь и здоровье граждан является главным приоритетом, но ситуация с пропусками на транспорт вызывает удивление.

"Удивление вызывают регуляции, которые устанавливаются властью, однако, к сожалению, почему-то выполняются ненадлежащим образом, что негативно влияет и на работу компаний. К примеру, речь идет о системе выдачи пропусков, которых, по информации компаний-членов ЕБА, в Киеве не хватает для сотрудников критической инфраструктуры (производителей продуктов питания, аптек и так далее)", — сказано в сообщении.

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По данным ассоциации, некоторые представители критической инфраструктуры отмечают, что вообще не получили пропусков, а некоторые — получили не в количестве, необходимом для обеспечения работы предприятий.

В то же время подчеркивается, что непонятным остается принцип их выдачи, при котором одни предприниматели получают пропуска, а другие — нет. Более того, как сообщили компаниям-членам ассоциации в Киевгорадминистрации, количество пропусков в выдаче исчерпано, поэтому уже в конце прошлой и на этой неделе ни один бизнес пропусков больше не получит.

"Безусловно, в связи с введением жесткого локдауна на местные органы власти легла колоссальная нагрузка. Однако это никоим образом не должно означать, что можно пренебрегать эффективностью работы или же принципами честности и прозрачности в работе. Тем более что, по информации от бизнеса, некоторым областям все же удалось выстроить работу должным образом, к примеру, в Николаевской и Львовской", — говорят в ЕБА.

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В связи с этим ассоциация призывает КГГА отреагировать на эту ситуацию, тем более что она возникает уже второй год подряд. В частности, предлагается сделать процедуру выдачи спецпропусков для общественного транспорта в цифровом формате, что должно сделать ее эффективной и прозрачной.

"В трудные времена власть и бизнес должны идти бок о бок, чтобы выстоять. Поэтому бизнес надеется, что Киеву удастся стать примером эффективной работы и диалога с бизнесом, который сейчас происходит довольно непросто", — добавили в ЕБА.

Напомним, власти Киева выдали 500 тысяч спецпропусков для проезда в общественном транспорте и не планирует выдавать больше.