В Киеве выдали полмиллиона спецпропусков для проезда в общественном транспорте

В 2021 году на период строгих ограничений, введенных с 5 апреля, в Киеве выдали 500 тысяч спецпропусков для проезда в общественном транспорте столицы, что на 100 тысяч больше, чем за время прошлогоднего локдауна.

Об этом в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1 + 1" заявил мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, спецпропуска получили все, от кого зависит обеспечение жизнедеятельности города.

"Люди возмущены, люди устали от ограничений, но нельзя сегодня вести себя так, будто вируса не существует. В столице ежедневно от коронавируса умирает около 50 человек. Мы все видели, что многие люди не хотят соблюдать простые правила, ходят без масок, пытаются без спецбилетов попасть в общественный транспорт. Но для чего тогда вводили ограничения?! В прошлом году, например, город, во время локдауна, выдало 400 тысяч спецпропусков, а сейчас — полмиллиона!" — рассказал Кличко.

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Он отметил, что такие спецпропуска получили, прежде всего, медики, спасатели, работники социальной сферы, транспорта, торговли, коммунальщики и военные.

При этом, мэр подчеркнул, что пока рано говорить о сроках продления строгих ограничений, а их результаты можно будет увидеть только на следующей неделе.

"Мы будем исходить из статистики заболеваемости. За минувшие сутки, например, было почти 2 тысячи больных и 48 человек умерли. Надеюсь, что динамика заболеваемости будет уменьшаться. Но, если рост — то возможно продление карантина и более строгие ограничения. За неделю мы будем оценивать ситуацию", — подытожил Виталий Кличко.

Ранее сообщалось, что Департамент транспортной инфраструктуры Киевгорадминистрации раздал уже 437 тысяч специальных пропусков для пользования общественным транспортом.

Напомним, что с понедельника, 5 апреля 2021 года, усилили карантин по коронавирусу. В частности, общественный наземный транспорт и метро будет работать по специальным пропускам пассажиров: перевозить будут только работников предприятий критической инфраструктуры.

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Перед этим, 26 марта КП "Киевпастранс" изменило правила перевозки пассажиров в период карантина, разрешив брать в салон не только сидячих, но и определенное количество стоячих пассажиров.

В свою очередь, в КП "Киевский метрополитен" заявляли о том, что метро останавливаться не будет, но в час пик будут действовать ограничения на количество людей в вестибюлях.

В то же время, частные перевозчики просили запретить им работать в карантин из-за нерентабельности.