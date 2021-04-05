Кличко пригрозил введением чрезвычайного положения в Киеве из-за коронавируса

Если усиленный карантин в Киеве не остановит стремительного роста заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19, в столице могут объявить чрезвычайное положение.

Об этом в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" сообщил Киевский городской голова Виталий Кличко.

Мэр подчеркнул, что режим чрезвычайного положения (ЧП) в столице могут ввести в качестве противоэпидемической меры, если количество новых случаев коронавируса "будет зашкаливать".

"Если цифры будут зашкаливать и произойдет коллапс медицинской системы, другого выхода не будет, как переходить к чрезвычайному положению. Напомню, его вводит правительство своим решением", — отметил градоначальник.

Журналисты дважды спросили мэра столицы о том, будет ли введен комендантский час. но Кличко уклонился от прямого ответа, указав лишь на то, что в случае всплеска может быть введен режим ЧП.

Отвечая на вопрос, вызванный реакцией Офиса президента на нехватку пропусков для пользования транспортом в Киеве, Кличко отметил, что в городе около 400 тысяч человек задействованы в обеспечении его жизнедеятельности.

"Мы напечатали 440 тысяч (спецпропусков — Delo.ua), раздали. Нам поступили еще дополнительно заявки, напечатали еще 60 тысяч пропусков, но больше мы печатать не будем, потому что тогда возникает вопрос: для чего мы вводим ограничения, если все смогут ездить?" — заявил мэр.

Напомним, что в понедельник Офис президента выступил с претензией к городским властям Киева, указав, что некоторые врачи не смогли получить спецпропуска и нормально добраться на работу.

Ранее заместитель главы КГГА Николай Поворозник сообщил, что столичные власти не обсуждали возможность введения комендантского часа на время действия жесткого карантина в Киеве.

"В Киеве точно мы даже и не говорили о введении комендантского часа. Это не наша компетенция. Для меня вообще странно слышать, откуда берутся такие слухи", — подчеркнул чиновник.

Напомним, 26 марта коммунальное предприятие "Киевпастранс" изменило правила перевозки пассажиров в период карантина, разрешив брать в салон не только сидячих, но и определенное количество стоячих пассажиров.

В свою очередь, в КП "Киевский метрополитен" заявляли о том, что метро останавливаться не будет, но в час пик будут действовать ограничения на количество людей в вестибюлях.

В то же время частные перевозчики просили запретить им работать в карантин из-за нерентабельности.