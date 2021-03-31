Транспорт 30 минут назад

В КГГА ещё не определились, кому выдадут спецпропуска на проезд в транспорте в локдаун

Эта информация должна быть в решении Комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которое состоится 1 апреля 2021 года

Фото: "Киевпастранс" Фото: "Киевпастранс"
Фото: "Киевпастранс"

В КГГА еще не готовы сказать, где можно будет получить специальные пропуска на проезд в общественном транспорте во время жесткого карантина с 5 апреля 2021 года, а также каким категориям граждан их будут выдавать.

Об этом в комментарии для Delo.ua сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

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"Эти детали должны быть в решении Киевской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которое будет завтра (1 апреля, 2021 года — Delo.ua). Мы все ждем этого документа", — рассказали в администрации.

Напомним, в Киеве со следующего понедельника, 5 апреля 2021 года, усиливают карантин по коронавирусу.

В частности, общественный наземный транспорт и метро будут работать по специальным пропускам пассажиров: перевозить будут только работников предприятий критической инфраструктуры.

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Отметим, ранее 26 марта коммунальное предприятие "Киевпастранс" изменило правила перевозки пассажиров в период карантина, разрешив брать в салон не только сидячих, но и определенное количество стоячих пассажиров.

В свою очередь, в КП "Киевский метрополитен" заявляли о том, что метро останавливаться не будет, но в час пик будут действовать ограничения на количество людей в вестибюлях.

В то же время частные перевозчики просили запретить им работать в карантин из-за нерентабельности.

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