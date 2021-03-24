Киевские маршрутчики попросят КГГА официально запретить их работу, но также поднимут цены

Ассоциация перевозчиков Киева и Киевской области намерена просить власти столицы официально запретить работу маршруток, чтобы не обанкротиться. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на главу ассоциации Игоря Моисеенко.

"Мы будем обращаться к киевским городским властям, чтобы нас остановили официально. Потому что возить по 11 пассажиров — очень убыточно для нас. На нас также массово составляются протоколы по 17 тысяч грн штрафа: водители не могут выгонять пассажиров и постоянно вступать с ними в конфликт при попытке зайти в салон. Водители самовольно начинают возвращаться в парки, чтобы их не штрафовали", — рассказал он.

Глава ассоциации заявил, что лишь за сегодняшний день пассажиры разбили стекла двух маршрутных автобусов: постоянно возникают конфликтные ситуации.

Моисеенко также анонсировал, что уже в эту субботу, 27 марта, примерно 30-40% киевских маршруток поднимут стоимость проезда с 8 до 10 грн. Но и в этом случае работа с 11 пассажирами в салоне для маршрутных перевозчиков не покроет даже затрат на топливо, не говоря уже о зарплатах водителям и амортизации.

"Если мы просто стоим, мы несем убытки. Если мы работаем, эти убытки еще больше... "Киевпастрансу" проще — им выделяют миллиарды гривен из городского бюджета, и они могут себе позволить возить по два-три пассажира. У нас такой возможности нет, и мы хотим, чтобы нас официально остановили. Потому что сегодня киевские водители маршруток получили уже около 100 протоколов по 17 тысяч грн", — подчеркнул он.

Руководитель ассоциации отметил, что большинство перевозчиков попросту обанкротится за неделю работы по существующим правилам "красных" зон по Covid-19.

Напомним, 22 марта власти Киева отказались от остановки работы городского транспорта на время локдауна. При этом транспорт должен будет обеспечивать наполняемость не более чем 50% от сидячих мест в салоне.

Решение принято в связи с тем, что ранее в тот же день Кабинет министров передал вопрос о запрете работы общественного транспорта в регионах с "красным" уровнем эпидопасности по Covid-19 в ведение регионов.

20 марта Госкомиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям успела внести Киев с 23 марта в число "красных" зон с соответствующими ограничениями, в том числе с запретом работы транспорта — как городского, так и междугороднего. Однако в части городского транспорта это решение не успело вступить в силу из-за принятия нового решения уже городскими властями.

Власти Киева заявили, что за ограничением числа пассажиров в транспорте Киева при локдауне проследит полиция и муниципальная охрана.

При этом 24 марта мэр Киева Виталий Кличко заявил, что городская власть может принять решение об остановке общественного транспорта в столице, если жители города будут пренебрегать противоэпидемиологическими правилами безопасности.