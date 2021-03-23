Общество 1 час назад

За ограничением числа пассажиров в транспорте Киева при локдауне проследит полиция — КГГА

Контроль ограничения количества пассажиров обязательно будет введен как на наземном транспорте, так и в метрополитене

Фото: КГГА Фото: КГГА
Фото: КГГА

Сотрудники полиции и муниципальной охраны будут контролировать ограничение количества пассажиров в общественном транспорте Киева во время ужесточенного карантина на период нахождения столицы в "красной" зоне эпидемиологической опасности по распространению коронавирусной инфекции.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказал первый заместитель главы Киевгорадминистрации Николай Поворозник.

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"Хотелось бы понимания от работодателей, которые требуют от людей ездить на работу, и от пассажиров. Других вариантов, кроме физического ограничения количества людей в транспорте, на сегодняшний день нет. Иная ситуация с метрополитеном — это сделать очень сложно", — отметил он.

По словам чиновника, контроль ограничения количества пассажиров обязательно будет введен как на наземном транспорте, так и в метрополитене, что особенно касается центральных станций.

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"Вместе с тем в первую очередь это сознательность пассажиров... Мы задействовали муниципальную охрану совместно с Национальной полицией как раз для контроля масочного режима в метрополитене, такая же ситуация будет и в общественном транспорте, есть соответствующие подразделения Министерства инфраструктуры, которые должны обеспечить правила перевозки пассажиров с введением ограничений", — сказал Поворозник.

Напомним, 22 марта власти Киева отказались от остановки работы городского транспорта на время локдауна. Решение принято в связи с тем, что ранее в тот же день Кабинет министров передал вопрос о запрете работы общественного транспорта в регионах с "красным" уровнем эпидопасности по Covid-19 в ведение регионов.

20 марта Госкомиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям успела внести Киев с 23 марта в число "красных" зон с соответствующими ограничениями, в том числе с запретом работы транспорта — как городского, так и междугороднего. Однако в части городского транспорта это решение не успело вступить в силу из-за принятия нового решения уже городскими властями.

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